Davina & Shania – We love Monaco: Alle Infos über die RTL2-Serie

Von: Kai Hartwig

Die nächste Geissens-Generation auf RTL2: Die neue TV-Serie „Davina & Shania – We love Monaco“ zeigt den Alltag der Töchter von Robert und Carmen. Alle Infos.

Monaco – Die Töchter der Geissens sind erwachsen geworden – und haben ihre eigene TV-Serie bekommen. „Davina & Shania – We love Monaco“ startete am 9. Mai 2022 auf RTL2. Die Sendung begleitet Davina Shakira Geiss (*30. Mai 2003) und ihre Schwester Shania Tyra (*30. Juli 2004) auf dem Weg zur Selbständigkeit. In ihrer ersten eigenen Wohnung, ganz ohne Eltern.

Davina & Shania – We love Monaco Serienstart: 9. Mai 2022 TV-Sender: RTL2 Austrahlung: erste Folge Montag, 9. Mai, 21.15 Uhr/ab 23. Mai jeden Montag Doppelfolgen um 20.15 Uhr Hauptdarstellerinnen: Davina Shakira Geiss, Shania Tyra Geiss Nebendarsteller: Robert Geiss, Carmen Geiss

Die Geissens: Spin-Off-Serie „Davina & Shania – We love Monaco“, 1. Staffel im TV auf RTL2 und im Stream bei RTL+

Bei der neuen Doku-Soap „Davina & Shania – We love Monaco“ (die Sendezeiten) handelt es sich um ein Spin-Off der RTL2-Serie „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“. Die zeigt seit 2011 den luxuriösen Alltag von Multimillionär Robert Geiss (*29. Januar 1964), dessen Ehefrau Carmen Geiss (*5. Mai 1965) sowie den gemeinsamen Töchtern Davina Shakira (*30. Mai 2003) und Shania Tyra (*30. Juli 2004) verfolgen.

Nun können die Fans der Geissens auch das Erwachsenwerden der Geissens-Töchter hautnah miterleben. Nach der Auftaktfolge der 1. Staffel, die bei RTL2 am 9. Mai um 21.15 Uhr ausgestrahlt wurde, kommen ab 23. Mai jeden Montag ab 20.15 Uhr Doppelfolgen. Auch beim Streaminganbieter RTL+ können alle Folgen der neuen Serie um Davina und Shania Geiss geschaut werden, allerdings kostenpflichtig.

Davina & Shania: Darum geht es in der neuen RTL2-Serie rund um die Geissens-Töchter

Davina und Shania sind aus dem Penthouse der Eltern ausgezogen. In ihrer ersten eigenen Wohnung müssen sie jetzt auf eigenen Füßen stehen. Von typischen Teenager-Problemen über Schwestern-Shopping, Schulstress und anderen Herausforderungen des Alltags erleben die Millionärssprösslinge immer wieder neue Abenteuer.

Die Geissens Vater: Robert Geiss Mutter: Carmen Geiss ältere Tochter: Davina Shakira Geiss jüngere Tochter: Shania Tyra Geiss

Wie unter Geschwistern üblich, zoffen sich Davina und Shania auch immer wieder. Doch am Ende halten die Schwestern zusammen. Mama Carmen und Papa Robert schauen immer wieder nach dem Rechten. Trotz eigener Wohnung haben die Mädels ihre Eltern nicht völlig aus ihrem Leben verbannt. Die vier Geissens unternehmen regelmäßig etwas zusammen – und sorgen wie gewohnt für reichlich Action.

Ältere Tochter der Geissens: Größe, Geburtsort und Beruf von Davina Shakira Geiss

Die ältere der beiden Töchter der Geissens ist Davina. Sie wurde 2003 im Fürstentum Monaco geboren. Dort wuchs sie mit Ihren Eltern Robert und Carmen auf. Von klein auf lernte sie zudem das Jet-Set-Leben ihrer Millionärseltern kennen und lieben. Samt Wohnungen und Häusern auf der ganzen Welt, von St. Tropez in Frankreich bis Miami in den USA. Daher spricht sie Französisch, Englisch und Deutsch fließend.

Ob Reisen auf der eigenen Luxusyacht oder sehr teure Designerklamotten – Davina wuchs in großem Reichtum auf. Wie Mama Carmen geht auch sie extrem gerne Shoppen. Und nutzte ihr Faible zur Mode, um erste eigene Schritte in der Berufswelt zu gehen.

Davina Shakira Geiss Geburtsdatum: 30. Mai 2003 Geburtsort: Monaco Größe: 1,55 Meter Beruf: Modedesignerin, Bloggerin

Davina brachte nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss (Abitur) ihre eigene Kleidermarke auf den Markt. Dazu will sie beruflich auch als Bloggerin oder YouTuberin durchstarten.

Davina versucht sich als Modedesignerin: Kollektion der Geissens-Tochter verärgert Dolce & Gabbana

Unter dem Deckmantel der Marke Roberto Geissini von Papa Robert hat Davina eine eigene, nach ihr benannte Mode-Kollektion bekommen. Ihr Label heißt „DG by Indigo Limited“, die Abiturientin entwirft und vertreibt trendige, sportliche Kleidung. Doch die Jung-Designerin lernte bereits die Schattenseiten der Modewelt kennen.

Die Benennung von Davinas erstem eigenen Kleiderlabel sorgte für juristischen Ärger mit einem Luxuslabel. Dolce & Gabbana klagte gegen die Tochter der Geissens, die Buchstaben DG nutzt die glamouröse Marke ebenfalls.

Die Schwestern Shania (l.) und Davina Geiss haben ihre eigene Doku-Soap „Davina und Shania - We Love Monaco“ bei RTL2. © Niklas Niessner/dpa/RTL2

Jüngere Tochter der Geissens: Größe, Geburtsort und Beruf von Shania Tyra Geiss

Wie ihre große Schwester wurde auch Shania in Monaco geboren. Im Jahr 2004 erblickte sie in dem Fürstentum und Steuer-Paradies das Licht der Welt. Damit machte Shania das Familienglück der Geissens komplett.

Als Tochter von Self-Made-Millionär Robert fehlte es der jüngeren der beiden Geiss-Mädels schon als Kind an nichts. Wie ihre ältere Schwester Davina wuchs auch Shania dreisprachig auf. Sie beherrscht Französisch, Englisch und Deutsch perfekt.

Shania Tyra Geiss Geburtsdatum: 30. Juli 2004 Geburtsort: Monaco Größe: 1,68 Meter Beruf: Schülerin

Shania Geiss: Jüngste Tochter der Geissens modelt und entwirft Kunstwerke

Noch geht Shania zur Schule, sie will wie Davina ihr Abitur machen. Trotzdem hat der Teenager auch schon konkrete Vorstellungen, wie es für sie nach der Schule weitergehen soll. Shanias Leidenschaft gilt dem Malen und Modeln. Ob sie diese zum Beruf machen wird und damit künftig ihr Geld verdienen kann?

Einen Modelvertrag bei der renommierten Agentur „MGM Models“ ergatterte Shania immerhin schon. Topmodel Papis Loveday gab ihr wertvolle Tipps. Der frühere Laufsteg-Coach von „Germany‘s Next Topmodel“ (Pro7) ist ein Freund der Geissens. Auch bei „Davina & Shania – We love Monaco“ ist der Ex-Teilnehmer von Promi Big Brother zu sehen. Der große Durchbruch als Model blieb Shania allerdings trotz der Hilfe des Senegalesen (noch) verwehrt.

Auch ihre künstlerische Ader hat Shania bereits mehrfach ausgelebt. Ihre Werke zeigt sie häufig auch auf ihrem Instagram-Kanal. Eines ihrer Bilder kam für den guten Zweck schon unter den Hammer. Shania stellte es für die Bild-Charity-Auktion „Ein Herz für Kinder“ zur Verfügung.

Die Geissens: Davina bekommt Luxusauto zum 18. Geburtstag geschenkt

Dass die Geissens gerne das schöne Leben einer Millionärsfamilie genießen, können TV-Zuschauer seit vielen Jahren hautnah miterleben. Familienoberhaupt Robert ließ sich zur Volljährigkeit seiner ältesten Tochter erwartungsgemäß nicht lumpen. Er spendierte Davina zum 18. Geburtstag ein nagelneues Luxusauto.

Die Erstgeborene von Robert und Carmen, die im Juni 2021 ihren Führerschein machte, bekam einen schnellen Sportwagen geschenkt. Und zwar das Modell RS Q3 des deutschen Automobilherstellers Audi.

Robert Geiss schickte Tochter Davina mit Auto zum Fahrtraining mit Ralf Schumacher und dessen Sohn David

Die Power unter der Motorhaube des Audi-Sportwagens muss allerdings erst einmal gebändigt werden, dachte sich der spendable Papa. Daher wurde Davina in ihrem neuen 450-PS-starken Auto zum Fahrsicherheitstraining geschickt – bei einem prominenten Fahrlehrer-Duo.

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und sein Sohn David zeigten der Tochter der Geissens, wie ein solch flottes Gefährt sicher zu steuern ist. Den Bruder von Michael Schumacher und dessen Sprössling kennt Familie Geiss bereits seit vielen Jahren. Schon als Kleinkinder spielten Davina und David zusammen.

Davina Geiss wurde in ihrem Auto beim zu schnell Fahren erwischt

Ihr Auto bewegt Davina seitdem durch die Straßen Monacos. Auch außerhalb des Fürstentums ist die Tochter der Geissens mit ihrem Flitzer unterwegs. Und hatte dabei offenbar auch schon den Fuß etwas zu sehr auf dem Gaspedal.

In der Schweiz wurde sie beim zu schnellen Fahren erwischt. „Ich habe auch noch versucht, im letzten Moment zu stoppen, aber der hat mich noch geblitzt. Welcher Mensch fährt nur 100? Ich definitiv nicht“, gestand Davina im Familien-Podcast der Geissens. Die Folge: Ein Strafzettel über umgerechnet 720 Euro.

Geissens-Töchter Davina und Shania sind bei Instagram sehr erfolgreich und haben viele Follower

Die Töchter der Geissens sind auch bei Instagram sehr aktiv. Beide zeigen dort immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Luxus-Alltag. Die Zahl der Follower, die die Millionärssprösslinge inzwischen hinter sich scharen, kann sich dabei absolut sehen lassen.

Davina hat immerhin schon rund 375.000 Instagram-Follower (Stand: Mai 2022). Das kann Shania, die jüngere der beiden Schwestern allerdings deutlich überbieten. Ihr folgen sogar ganze 541.000 Fans bei Instagram (Stand: Mai 2022). Zudem verfügen Davina und Shania auch über einen gemeinsamen Instagram-Channel, der kommt immerhin auf knapp 270.000 Follower (Stand: Mai 2022). Eine Influencer-Karriere ist für die beiden Geissens-Mädels also durchaus im Bereich des Möglichen. (kh)