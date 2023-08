Totaler Absturz nach dem Frühstücksfernsehen: Sat.1-Daytime mit tiefroten Zahlen

Tagsüber kann Sat.1 die Zuschauer mit seinem TV-Programm derzeit nicht begeistern. Nach dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ gingen die Einschaltzahlen am Montag stetig zurück.

Unterföhring – Vor kurzem entschied sich Sat.1 für eine Umgestaltung seines Tagesprogramms. Nach dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekommen die Zuschauer wochentags ab 10 Uhr nun jeweils eine Folge von „Auf Streife“ und „Auf Streife – Die Spezialisten“ zu sehen, gefolgt von zwei weiteren „Auf Streife“-Ausgaben. In den vergangenen Wochen lief um diese Uhrzeit „Die Ruhrpottwoche“ – flog jetzt aber aus dem Sendeplan. Doch ob sich der TV-Sender damit wirklich einen Gefallen getan hat? Die Quoten von Montag (7. August) lassen zu wünschen übrig.

Absturz nach dem Frühstücksfernsehen: Daytime-Programm von Sat.1 floppt

Die Moderatoren des „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ erfreuen sich großer Beliebtheit: So wurde Matthias Killing (43) kürzlich für einen Urlaubsschnappschuss mit seiner Frau gefeiert. Daher können sich die Quoten des Morgenmagazins auch am Montag durchaus sehen lassen: 390.000 Zuschauer sahen die Sendung laut Quotenmeter im Schnitt – das entspricht einem Marktanteil von 14 Prozent in der Zielgruppe. Das Nachfolgeprogramm konnte dieses solide Niveau allerdings nicht halten: Ab 10 Uhr schalteten immer mehr Menschen ab.

So konnten sich „Auf Streife“ und „Auf Streife – Die Spezialisten“ nur noch 3,3 und 3,4 Prozent Marktanteil sichern. Auch mit seinen übrigen Daytime-Formaten tat sich Sat.1 am Montag schwer. „Volles Haus“ konnte laut DWDL lediglich 3 Prozent holen und auch „Lenßen übernimmt“ enttäuschte mit 4,5 Prozent.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Nichts für Langschläfer Das „Sat1.-Frühstücksfernsehen“ ist mittlerweile eine feste Säule im Sat.1-Programm. Die erste Folge wurde am 1. Oktober 1987 ausgestrahlt. Mittlerweile kamen bereits über 40 Moderatoren in der Morgensendung zum Einsatz – und die müssen ordentlich früh aus den Federn. Um pünktlich vor der Kamera zu stehen, müssen die TV-Stars gegen 3 Uhr – also mitten in der Nacht – aufstehen.

Auch mit der Primetime kann Sat.1 am Montag nicht punkten

In der Primetime lief es für Sat.1 am Montag ebenfalls nicht berauschend: Die Actionkomödie „Bad Spies“ lockte um 20:15 Uhr gerade einmal 930.000 Zuschauer des Gesamtpublikums vor die TV-Bildschirme. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 350.000 Menschen ein – das war das schwächste Filmergebnis im Sat.1-Programm seit Anfang Juli.

Nicht nur Sat.1 schraubt derzeit an seinem Programm, auch VOX probiert Ende August etwas Neues aus: In einem Crossover-Format werden die beiden beliebten Shows „Das perfekte Dinner“ und „Zwischen Tüll und Tränen“ miteinander kombiniert. Verwendete Quellen: DWDL; Quotenmeter