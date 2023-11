„Wetten, dass..?“ ohne Thomas Gottschalk? Das sagt der Kult-Moderator dazu

Von: Lukas Einkammerer

Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal „Wetten, dass..?“. Doch wie wird es ohne ihn für das Format weitergehen?

Offenburg – Am Samstagabend (25. November) schließt sich für Thomas Gottschalk (73) ein bedeutendes Kapitel: Zum allerletzten Mal wird er die Kult-Show „Wetten, dass..?“ moderieren und zwischen atemberaubenden Wetten in Offenburg namhafte Gäste zum Plausch bitten. Im Podcast mit Mike Krüger (71) sprach das TV-Urgestein nun über seinen bevorstehenden Abschied – und äußerte eine erste Vermutung dazu, wie es für die ZDF-Sendung künftig weitergehen könnte.

„Werden es wieder ausgraben“: Thomas Gottschalk spricht über „Wetten, dass..?“-Zukunft

Nachdem das Format von Frank Elstner (81) 1981 ins Leben gerufen wurde, übernahm Thomas Gottschalk 1987 die Moderationstätigkeiten bei „Wetten, dass..?“ und galt trotz einiger Unterbrechungen seitdem als das Gesicht der Sendung. Seine finale Show am Samstag ist das Ende einer Ära der deutschen Fernsehgeschichte – viele Zuschauer dürften sich in den Tagen vor dem Sendetermin (20:15 Uhr im ZDF) aber vor allem eine Frage stellen: Wie geht es danach weiter?

In der neuesten Folge seines Podcasts mit Mike Krüger, „Die Supernasen“, spielte Thomas Gottschalk in seiner Verabschiedung nun schon einmal auf seinen „Wetten, dass..?“-Schwanengesang an. „Das war's für heute. Es gibt uns im Gegensatz zum nächsten Samstag aber wieder, weil die ‚Supernasen‘ leben weiter“, erklärt der Showmaster.

„Unser Podcast lebt weiter, nur ‚Wetten, dass..?‘ geht in die Grube, das heißt ‚Wetten, dass..?‘ mit mir geht in die Grube“, betonte Gottschalk und fügte hinzu: „Wie ich das ZDF kenne, werden die das irgendwann wieder ausgraben, weil ihnen eh nichts Besseres einfällt.“

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

Nur ein US-Promi bei „Wetten, dass..?“: Reihenweise Absagen für Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalks finale „Wetten, dass..?“-Sendung ist eines der größten Highlights des Jahres und viele hochkarätige Mitglieder der hiesigen Promiwelt geben sich an dem Abend die Ehre, darunter Matthias Schweighöfer (42) und Jan Josef Liefers (59). Mit Cher (77) ist auch Hollywood auf der ZDF-Couch vertreten, außer der „Believe“-Interpretin fällt die Liste der US-Stars aber recht mau aus. Denn Arnold Schwarzenegger und Co. haben Thomas Gottschalk reihenweise Absagen erteilt.

Am Samstagabend feiert Thomas Gottschalk seinen „Wetten, dass..?“-Abschied. © IMAGO/Eventpress

Die US-Promis lassen „Wetten, dass..?“ ausfallen, dafür dürfte musikalisch ein echtes Spektakel geboten sein. Denn neben einer Performance der britischen Band Take That werden Helene Fischer und Shirin David anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „Atemlos durch die Nacht“ ein Duett singen. Verwendete Quellen: Podcast „Die Supernasen“, Folge vom 20. November 2023; unserding.de