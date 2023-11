Trotz Geissens und „Goodbye Deutschland“: Uralt-Folge von Kult-Krimi demütigt Privatsender

Mit den Geissens und „Goodbye Deutschland“ zeigten die privaten Sender am Montagabend ein paar echte Publikumsmagnete. Im Vergleich mit einer alten Folge eines ZDF-Krimis hatten sie aber keine Chance.

Köln/Mainz – Für die Sendergruppe RTL haben sich der luxuriöse Lebensstil und die Champagnerfeten der Geissens rund um Robert (59) und Carmen Geiss (58) in den vergangenen Jahren als regelrechte Quoten-Goldgrube erwiesen. Auch die mutigen Auswanderer von „Goodbye Deutschland“ fahren mit jeder neuen Folge noch immer traumhafte Zuschauerzahlen ein. Am Montagabend (30. Oktober) mussten sich beide Erfolgsformate aber völlig überraschend einem uralten Krimi geschlagen geben.

„Inspector Barnaby“ auf der Überholspur: Alte Folge sorgt bei ZDFneo für Traumquoten

Bunter könnte das Programm der privaten Sender am Montagabend kaum gewesen sein. Bei „Wer wird Millionär?“ fühlte Günther Jauch wieder Ratefüchsen auf den Zahn, RTLZWEI bot Zuschauern mit „Geissens‘ Mega Mansions“ einen Abstecher in die Behausungen der Schönen und Reichen und VOX strahlte eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“ mit altbekannten Publikumslieblingen wie Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien (49) aus.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen setzte man mit „Die Macht der Frauen“ im ZDF derweil auf einen dramatischen Streifen über häusliche Gewalt und Gerechtigkeit, während die ARD mit „Hirschhausen und ADHS“ eine Doku zum Thema Aufmerksamkeitsdefizitstörungen ins Rennen schickte. Als Überraschungshit des Tages erwies sich aber vor allem eine Wiederholungsfolge der Krimi-Reihe „Inspector Barnaby“ bei ZDFneo.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, schalteten vom Gesamtpublikum ab drei Jahren stolze 2,00 Millionen Zuschauer beim „Inspector Barnaby“-Fall „Leichen leben länger“ ein – ein beachtliches Ergebnis für eine 22 Jahre alte Folge. Gegen die Primetime-Produktionen der ARD und des ZDF sowie „Wer wird Millionär?“ kam der Streifen zwar nicht an, konnte die Geissens und „Goodbye Deutschland“ aber mit Leichtigkeit hinter sich zurücklassen. Die beste Einschaltquote des Tages fuhr derweil „Die Macht der Frauen“ ein, die 5,23 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten locken konnte.

„Inspector Barnaby“: Krimi-Kult aus England Unter dem Originaltitel „Midsomer Murders“ (deutsch: „Midsomer Morde“) zeigte der britische Sender ITV am 23. März 1997 erstmals einen Fall von Tom Barnaby (John Nettles, 80) und hat seitdem 134 Folgen der Krimireihe produziert. Nachdem der ursprüngliche Hauptdarsteller in der Folge „Gesund, aber tot“ aus der 13. Staffel in den Ruhestand ging, übernahm dessen jüngerer Cousin John Barnaby (Neol Dudgeon, 62) den begehrten Posten und ist bis heute das Gesicht der Serie. Kommendes Jahr soll die bereits 24. Staffel ausgestrahlt werden, die hierzulande höchstwahrscheinlich wieder vom ZDF gezeigt werden wird.

Trotz Überraschungs-Erfolg bei Gesamtpublikum: „Inspector Barnaby“ chancenlos gegen Günther Jauch

Mussten sich sowohl die „Mega Mansions“ des Geissens-Clans als auch die Auswanderer-Abenteuer von „Goodbye Deutschland“ beim Gesamtpublikum den Ermittlungen von „Inspector Barnaby“ ergeben, schnitt die jahrzehntealte Episode bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich schlechter ab und verfehlte die Platzierung in den Top 25 komplett.

Am erfolgreichsten erwies sich zur besten Sendezeit derweil „Wer wird Millionär?“ (0,71 Millionen Zuschauer) und auch „Hochzeit auf den ersten Blick“ (0,39 Millionen Zuschauer) und „Goodbye Deutschland“ (0,36 Millionen Zuschauer) erklommen die oberen Ränge des Rankings. Das Interesse an „Geissens‘ Mega Mansions“ schien sich derweil auch bei der jüngeren Zielgruppe in Grenzen zu halten – und bescherte der luxuriösen Familie erneut keinen Platz in den meistgesehenen Sendungen des Tages.

