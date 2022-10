„Geh Zähneputzen, du stinkst“: Patrick Romer demütigt Freundin Antonia im „Sommerhaus der Stars“

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ zeigt sich Patrick Romer zumeist von seiner unsympathischsten Seite. Dass der „Bauer sucht Frau“-Star nahezu durchgehend seine Freundin Antonia Hemmer drangsaliert, sorgte immer wieder für Kritik. Bei seinen Schimpftiraden wird der 26-Jährige auch gerne mal beleidigend.

Bocholt – Wer bei den „Sommerhaus der Stars“-Zuschauern zumindest einige Sympathiepunkte ernten will, sollte sich in der Promi-WG von seiner besten Seite zeigen. Damit scheint „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (26) allerdings so seine Probleme zu haben: Immer wieder schikaniert der Landwirt seine Partnerin Antonia Hemmer (22) mit Aussagen, die teils ganz gezielt unter die Gürtellinie gehen.

Patrick Romer pöbelt im „Sommerhaus der Stars“ weiter – „Bauer sucht Frau“-Partnerin übel beleidigt

Nicht nur die anderen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten beschäftigt Patrick Romers Betragen im Bocholter Bauernhaus zunehmend, auch die Fernsehzuschauer sind entsetzt: „Wie kann man so blöd sein?“, motzte der „Bauer sucht Frau“-Landwirt seine Liebste in einer Prüfung lautstark an und sprach der 22-Jährigen mehrfach jegliche Kompetenz ab. Er müsse alleine „für zwei kämpfen“, so ein gefrustetes Fazit.

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer leistet sich im „Sommerhaus der Stars“ eine Verfehlung nach der anderen – sein Opfer ist dabei zumeist Freundin und Mitstreiterin Antonia Hemmer (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Doch auch wenn Antonia Hemmer sich gerade einmal nicht durch eine Sommerhaus-Prüfung und das unentwegte Gemecker ihres Freundes quälen muss, teilt dieser weiter aus! Während die beiden im Bett liegen, leistet sich Patrick Romer den nächsten verbalen Aussetzer: „Schatz, geh mal Zähneputzen, du stinkst“, schmettert der Landwirt seiner Liebsten, die eigentlich nur kuscheln wollte, an den Kopf.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Sommerhaus-Verhalten von Patrick Romer schockiert – Freundin Antonia muss dauernd einstecken

„Was erzählst du da?“, reagiert Antonia entsetzt auf den fiesen Vorwurf ihres Partners. Dass dieser sie schon bei den vorangegangenen „Sommerhaus der Stars“- Sendeterminen immer wieder fertigmachte, möchte sie auch nach diesem gemeinen Kommentar nicht auf sich sitzen lassen – doch das beeindruckt den Bauern sichtlich wenig.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

„Hopp, hopp“, befiehlt Patrick Romer der gelernten Kosmetikerin und zieht ihr die Bettdecke weg. Doch die 22-Jährige spurt nicht – vielleicht das erste, längst überfällige Zeichen eines Widerstands? Darauf hoffen derzeit viele RTL-Zuschauer – und auch Promis: Steff Jerkel (53), der 2021 selbst im Sommerhaus antrat, richtete jüngst deutliche Worte an Patrick Romer. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 7, Folge 9), rtl.de