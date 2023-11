Ehe oder Scheidung? So entscheiden sich die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare im Finale

Von: Elena Rothammer

„Hochzeit auf den ersten Blick“ geht zu Ende und die Paare müssen wählen: Wollen sie die Scheidung oder werden sie an der Ehe festhalten? Die Entscheidungen sind gefallen.

Lichtenwalde – Zwölf Singles stellten sich dem Experiment und gaben bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ einer ihnen bis dato unbekannten Person das Jawort. Sechs Ehepaare, die von einem Experten-Team zusammengestellt wurden, entstanden somit im Rahmen der Sat.1-Show. Beim Finale müssen sich die Teilnehmer nun entscheiden, ob sie die Ehe weiterhin führen, oder sich wieder scheiden lassen wollen. Für wen war das Format ein voller Erfolg?

Alexandra und Heiko

Die Senior Marketing Managerin und der Diplom-Informatiker waren von Beginn an Feuer und Flamme füreinander. Die Begeisterung hat offenbar auch nicht nachgelassen. „Sie gehört zu meinem Leben und das bleibt so. Und das ist toll“, schwärmt Heiko im Finale von seiner Gattin. Auch diese ist hin und weg. „Und du bist mein Leben. Ohne dich geht es nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Jederzeit wieder“, betont sie. Beide wollen somit weiterhin verheiratet bleiben.

Bianca und Oliver

Die Ehe von Bianca und Oliver stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die 53-Jährige plagten starke Zweifel, die Gefühle blieben aus. Ihrem Gatten teilte sie letztendlich mit, dass es für sie nur für eine Freundschaft reiche. Bis zum Finale hat sich daran nichts geändert. „Ich habe die Entscheidung angenommen, das ist einfach so, man kann nichts daran ändern, wenn das nicht passt, aus Gründen, die ich bis heute leider nicht weiß“, zieht Oliver sein Fazit. Für ihn fehlt zwar noch der „komplette Abschluss“, für die Freundschaft ist er aber dankbar. Am Ende wählen Bianca und Oliver beide die Scheidung.

Marina und Robert

Bei der medizinischen Fachangestellten und dem Projektleiter lief es von Anfang an wie am Schnürchen. „Es ist schon so, dass ich mich in dich verliebt habe und dass ich mir sowas nie hätte erträumen lassen können“, gesteht Marina ihrem Mann im Finale unter Tränen. Auch für Robert wird die Zeit mit der Blondine „von Tag zu Tag“ schöner. Beide entscheiden sich ohne lange zu Überlegen für die Ehe.

Karsten und Michaela

Nach anfänglicher Begeisterung hatten der IT-Berater und die Angestellte im öffentlichen Dienst immer wieder Kommunikationsprobleme und gerieten mehrmals aneinander. Beim Finale zeigt sich dann vor allem Karsten unentschlossen und entsetzt damit die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Experten. „Ich wünsche die Scheidung“, entscheidet er sich letztendlich aber doch. Michaela hingegen wollte an der Ehe festhalten, akzeptiert aber unter Tränen Karstens Wahl.

Marina und Kai

Der IT-Consultant und die 29-Jährige hatten zunächst ein paar Stolpersteine. Während Kai sofort hin und weg von seiner Braut war, war diese zunächst noch zurückhaltender. Inzwischen hat sich das aber geändert. „Wir haben unser Tempo gefunden“, schwärmt Kai im Finale vor den Experten und erklärt: „Ich habe ihr die Zeit gegeben, sie hat sich die Zeit genommen, die sie gebraucht hat.“ Inzwischen hat Marina „starke Gefühle für ihn entwickelt.“ Kein Wunder also, dass sich beide für ihre Ehe entschieden haben.

Yochen und Yasemin

Zwar krachte es zwischen dem Polizeikommissar und der Sachbearbeiterin im Jobcenter schon direkt in den Flitterwochen, doch die beiden wollten sich danach weiterhin unter normaleren Umständen kennenlernen. „Es war definitiv alles andere als einfach. Bali war wirklich sehr anstrengend und schwer und emotional, deswegen ist es bei uns wahrscheinlich eine besondere Reise bislang“, rekapituliert Yochen im Finale. Das Kennenlernen sei auch jetzt „noch nicht abgeschlossen.“

Für eine Entscheidung zwischen Ehe und Scheidung notiert Yochen lediglich ein Fragezeichen. Für ein endgültiges Statement sei es für ihn „zu früh.“ „Es gibt noch einige Hindernisse in den nächsten Wochen, die wir überwinden müssen“, erklärt er dazu. Am Ende macht Yochen aber deutlich, dass er die Scheidung ausschließt und somit die Ehe wählt – und auch Yasemin will weiterhin mit Yochen verheiratet bleiben.

Für Teilnehmer vorangegangener Staffeln war das TV-Format allerdings keine gute Erfahrung. Ein Ex-Kandidat rechnete mit „Hochzeit auf den ersten Blick“ ab: „Als Mensch zählt man nichts.“ Verwendete Quellen: Joyn / Sat.1 / „Hochzeit auf den ersten Blick“