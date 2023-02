Dramatisches Staffelfinale beim Bergdoktor: Linn, Lilli und Martin verlassen den Gruberhof

Das Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ verspricht ziemlich traurig zu werden. Denn neben Martin, der beschlossen hat nach New York zu gehen, verlassen auch Linn und Lilli stinksauer den Gruberhof. Ist es ein Abschied für immer?

Ellmau, Tirol – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es in Staffel 16 nun ruhiger wird, der täuscht sich. Am wilden Kaiser geht es turbulent weiter. Denn im Staffelfinale beschließt nicht nur Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl, 53) den Gruberhof zu verlassen.

Im Staffelfinale von „Der Bergdoktor“: Hans Gruber geht zu Franziska nach New York

Das große Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ verspricht eine Achterbahn der Gefühle zu werden. Nachdem Martin Gruber in Folge 7 beschlossen hat, seine Praxis in Ellmau auf unbestimmte Zeit zu schließen und zu Franziska (Simone Hanselmann, 43) nach New York zu ziehen, machen sich viele Sorgen, dass er den Wilden Kaiser tatsächlich für immer verlässt.

Das Familiendrama mit seinem Bruder Hans wird Bergdoktor Martin Gruber zu viel. Der sympathische Landarzt will deshalb für eine Weile nach New York gehen – zu seiner Ex-Freundin Franziska und ihrem gemeinsamen Sohn Johann. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 9. Februar 2023 (Fotomontage)

Doch währenddessen Martin seinen Überseekoffer packt, hat Hans (Heiko Ruprecht, 50) mit dem jahrelangen Groll seinem Bruder gegenüber zu kämpfen. Er kann ihm einfach nicht verzeihen – und dieser aufgestaute Hass gefährdet gleichzeitig auch seine Beziehung zu Linn und Lilli. ACHTUNG SPOILER FÜR FOLGE 8 (im TV am 23. Februar 2023)!

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor .Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Trauriges Staffelfinale beim Bergdoktor: Lilli, Linn und Martin verlassen den Gruberhof

Schon in den letzten Folgen gab es zwischen Hans und Linn (Andrea Gerhard, 39) immer wieder heftigen Streit. Sie versucht immer wieder zwischen den Brüdern zu vermitteln, dabei fühlt er sich nicht verstanden und respektiert. Im Bergdoktor-Staffelfinale fliegen erneut die Fetzen, doch diesmal reicht es Linn und sie packt ihre Koffer.

„Ich liebe dich, Hans. Und ich verstehe deinen Schmerz, wirklich. Aber wie du dich gerade verhältst, da wird bald nicht mehr viel von meinen Gefühlen übrig sein“, erklärt sie einem völlig überrumpelten Hans. „Ich werde eine Runde durch Deutschland fahren und meine Schwestern besuchen. Und du rufst mich bitte erst an, wenn du nicht mehr denkst, dass die Welt sich nur um dich dreht“. War das das letzte Mal, dass wir Linn gesehen haben oder kommt sie in der nächsten Staffel wieder zurück auf den Gruberhof?

Linn reicht es: Nach einem erneuten Streit mit Hans packt sie ihre Koffer und verlässt den Gruberhof © ZDF/Der Bergdoktor – Staffel 16, Folge 8

Während Hans total überrascht über den Auszug seiner Freundin ist, kann Lilli (Ronja Forcher, 26) ihre Wut nicht zurückhalten. Als sie davon erfährt, macht sie Hans schwere Vorwürfe. „Zuerst schmeißt du den Martin vom Hof und jetzt verjagst du die Linn? Wenn es dir schlecht geht, muss es allen anderen auch schlecht gehen! Ist das deine einzige Antwort?“, so Lilli stinksauer. Dabei will sie Martin gar nicht in Schutz nehmen: „Das, was der Martin gemacht hat, das war nicht richtig. Das wissen wir alle. Aber das ist so lange her! Jetzt ist doch die Zeit, wo ihr wieder miteinander reden müsst, aufeinander zugehen! Der Martin ist Teil von deinem Leben und die Linn auch!“

Lilli (Ronja Forcher) kann das Verhalten ihres Vaters nicht nachvollziehen. Zuerst schmeißt er Martin vom Hof, jetzt verjagt er auch noch Linn. Stinksauer verlässt auch sie den Gruberhof. © ZDF/Der Bergdoktor – Staffel 16, Folge 8

Doch Hans bleibt stur. Sie und seine Mutter müssten sich endlich daran gewöhnen, dass er Martin nicht mehr in seinem Leben haben will. Lilli kann und will diesen Hass nicht mehr ertragen. „Dann kannst du auf mich auch verzichten!“, so Lilli, eilt in ihr Zimmer und packt ihre Koffer. Sie will nun erstmal bei den Pflügers unterkommen. „Vielleicht wacht der Papa dann endlich auf!“, erklärt sie Oma Lisbeth. Doch es soll kein Abschied für immer bleiben. „Es ist nicht für lang, ich komme wieder!“, beteuert sie.

Wer bleibt? Wer geht für immer? Es wird also wieder höchst dramatisch am Wilden Kaiser. Das Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ wird am 23. Februar ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten will, kann die achte Folge bereits jetzt in der ZDFMediathek anschauen.

