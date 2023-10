Nach „Mädchen“-Spruch: Laura Wontorra schießt bei „Grill den Henssler“ gegen Paul Panzer

Von: Diane Kofer

Laura Wontorra will bei „Grill den Henssler“ ein lockeres Interview mit Paul Panzer führen – wird aber abgespeist. © Screenshot: Grill den Henssler/ Vox (Fotomontage)

Bei „Grill den Henssler“ will Paul Panzer Moderatorin Laura Wontorra mit einem frechen Spruch abspeisen. Das lässt sie sich aber nicht gefallen und kontert direkt.

Köln – Am Sonntagabend (22. Oktober 2023) tritt Starkoch Steffen Henssler (51) gegen mehrere Prominente zu einer „Grill den Hennsler“-Spezialfolge an. Zum zehnjährigen Jubiläum wollen unter anderem Oliver Pocher (45) und Paul Panzer (51) ihr Talent am Herd beweisen. Letzterer stellt sich beim Kochen zwar nicht schlecht an, kann aber nicht bei Moderatorin Laura Wontorra (34) punkten. Nach einem unangebrachten Spruch geht sie dem Comedian an den Kragen.

So nicht, „Freundchen“: Laura Wontorra schimpft bei „Grill den Henssler“ mit Paul Panzer

Der Comedystar war bereits fünfmal zu Gast in der Kochsendung – und verfolgt am Sonntag das Ziel, Steffen Henssler erneut zu besiegen. Aus diesem Grund ist am Herd volle Konzentration angesagt. Paul Panzer schafft es nicht, sich mit Kochen, Zubereiten und Erzählen parallel zu beschäftigen. Moderatorin Laura Wontorra will dennoch ihrem Job nachgehen und ihm ein paar Fragen stellen – wird aber eiskalt abgespeist. „Ich muss salzen, Mädchen“, meint der Komiker und lässt sie einfach stehen.

Da hat Paul Panzer aber die Rechnung ohne Laura Wontorra gemacht – die Fernsehmoderatorin lässt so nicht mit sich reden. „Wenn jemand zu mir ‚Mädchen‘ sagt, Freundchen. Zieh dich warm an, wenn ich gleich wiederkomme“, schimpft sie und bricht das Interview ab. Stattdessen verwickelt sie Steffen Henssler in ein Gespräch, der die Gelegenheit nutzt, gegen seinen Konkurrenten zu schießen. „Verzweifelst du wieder drüben?“, fragt er. Laura Wontorra erklärt, dass sie sich im Vorfeld gut vorbereitet und nach Gesprächsthemen mit Paul gesucht habe. So abgewimmelt zu werden, gefalle ihr gar nicht.

Dem Comedian tut die freche Äußerung im Nachhinein aber leid. „Das war aber nett gemeint“, ruft er der Moderatorin zu – und betont, dass er keine bösen Absichten hatte. Nachtragend ist Laura Wontorra offenbar auch nicht, denn kurz darauf gibt sie Paul Panzer eine zweite Chance zum Interview.

Nach Paul Panzer, der sich um die Vorspeise gekümmert hat, ist auch Oliver Pocher wieder am Start. Der TV-Star war erst vor wenigen Wochen zum Duell gegen Steffen Henssler angetreten – und hat für mächtig Wirbel gesorgt. Oliver Pocher stürzte „Grill den Henssler“ ins Chaos. Verwendete Quellen: „10 Jahre Grill den Henssler“, Vox