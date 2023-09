Neuer Ärger für Andrea Kiewel? Die PARTEI plant nächsten Angriff auf den ZDF-Fernsehgarten

Von: Lukas Einkammerer

Bei der letzten Folge des Fernsehgartens sorgte Die PARTEI für etliche Störungen. Auch in der nächsten Ausgabe will die Organisation wieder in die Sendung eingreifen.

Mainz – An die letzte Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens werden sich Zuschauer noch lange erinnern. Denn während Andrea Kiewel (58) auf dem Mainzer Lerchenberg eigentlich nur gemütlich mit ihren Gästen das Oktoberfest feiern wollte, hatte Die PARTEI andere Pläne. Mehrfach unterbrachen Mitglieder die Sendung und trieben die Kult-Moderatorin damit vor laufender Kamera zur Weißglut. Nun kommt es noch dicker: Auch die nächste Folge wollen sie wieder stören …

Nächste Störenfried-Aktion geplant: Die PARTEI will zu „Fernsehgarten on Tour“

Die diesjährige Fernsehgarten-Saison ist zwar offiziell vorbei, mit „Fernsehgarten on Tour“ stehen Anfang Oktober aber noch zwei Ausgaben des Ableger-Formates an. Aufgezeichnet werden diese am 29. September und 1. Oktober in Hamburg – was nun erneut die dort basierte PARTEI auf den Plan gerufen hat. Mit einem auf Instagram veröffentlichten Video kündigt diese an, beim Dreh dabei zu sein – bestimmt zum erneuten Leidwesen von Andrea Kiewel.

„Wir freuen uns sehr auf den Fernsehgarten am 01.10.2023 in unserer schönen Hansestadt und haben wieder ein paar tolle Überraschungen zum Mitmachen vorbereitet“, heißt es unter einem Videoausschnitt der letzten Folge. Was genau Die PARTEI geplant hat, verrät man nicht, es wird lediglich angedeutet: „Mainz war nur die Generalprobe für die kommende Sendung aus Hamburg.“

Trotz allen Ärgers über Die PARTEI ließ sich Andrea Kiewel in der letzten Ausgabe des Fernsehgarten nicht entgehen, Hochzeitspläne zu schmieden. Verwendete Quellen: Instagram.com