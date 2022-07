„Deppert und simpel“: Fernsehgarten-Zuschauer regen sich über einfallslose Schlagertexte auf

Von: Jennifer Kuhn

Andrea Kiewel lädt in den ZDF-Fernsehgarten regelmäßig Schlagerstars ein © ZDF/Sascha Baumann / instagram.com/amz_welt

Der ZDF-Fernsehgarten präsentiert wöchentlich die neuen Songs verschiedener Künstler aus den unterschiedlichsten Musik-Branchen. Vor allem aber werden die neusten Hits aus dem Schlagerbereich dem Publikum gezeigt. Doch dies passt einigen Zuschauern so gar nicht - die Texte sind ihnen zu simpel.

Mainz - Von Pop-Hits bis zu Balladen und Schlager-Songs zum Mitschaukeln. Der ZDF-Fernsehgarten bietet seinen Zuschauern vor Ort auch, wie auch dem TV-Publikum ein großes Spektrum aus der Musikbranche. Und wer die Schlagermusik kennt weiß, dass es sich hierbei nicht um Songs handelt, bei denen Traurigkeit großgeschrieben wird - eher im Gegenteil.

Ob Michelle, Beatrice Egli, Matthias Reim oder Florian Silbereisen - all diese Musiker verbindet eines: der Schlager. Sie feiern damit riesige Erfolge - und ziehen mit ihren Songs das Publikum in ihrem Bann. Schon an den ersten Tönen und an dem Beat können Schlagersongs direkt erkannt werden - die Lyrics bietet Spaß und Zeilen zum Mitsingen - oder grölen.

Doch dies scheint einigen Zuschauern nicht wirklich zu passen. Sie finden, dass die Schlagertexte zu einfach und zu simpel sind. „Die Texte sind alle sowas von deppert und simpel“, heißt in einem Twitter-Kommentar eines Users. „Wie wenig Text kann ein Song haben?“, fragte sich ein weiterer Social-Media-Nutzer. Die ZDF-Fernsehgartenfans scheinen von den Texten der neusten Schlagermusik nicht begeistert zu sein. „Ich weiß nicht - aber Schlagertexte haben nichts mit Emotionen zu tun“, hieß es weiter.

ZDF-Fernsehgarten: Zwischen Schlagermusik und Pop-Hits - Zuschauer feierten Schlagerauftritte

Schlagersongs sollen gute Laune verbreiten - dies ließen sich Patrick Lindner wie auch Anna-Maria Zimmermann nicht zweimal sagen. Die Musiker standen am vergangenen Sonntag auf der ZDF-Fernsehgartenbühne und performten ihre neuen Songs. Dem Publikum vor Ort gefiel es - sie sangen und klatschten mit.

So reagierten TV-Zuschauer auf der Social-Media-Plattform Twitter © Screenshot/Twitter

Auch gab es einen Moment, bei die Zuschauer doch glatt zwei Mal hinsehen mussten - und vielleicht auch wollten? Der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Prince Damien knutschte nach seinem Auftritt seinen Gitarristen ab. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten (10. Juli)