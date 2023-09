Mit Klamroth, Maischberger und Miosga: Talkshow-Umbruch bei der ARD

Von: Diane Kofer

Teilen

Die ARD plant schon länger, ihre Talkshow-Konzepte komplett umzuwerfen. Jetzt gibt es erste Pläne zu dem Umruch mit Louis Klamroth, Sandra Maischberger und Caren Miosga.

Berlin – Alles neu bei der ARD? Schon seit Wochen ist bekannt, dass der Rundfunkverbund das eigene Programm unter die Lupe nimmt. Insbesondere die Talkshow-Formate sollen auf dem Prüfstand stehen. Jetzt gelangen interne Pläne an die Öffentlichkeit, die eine kleine Revolution ankündigen.

Dieselben Gäste, dieselben Themen – mit diesem Zustand wollte sich die ARD nicht länger zufriedengeben. Die sendereigenen Talkshows „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Anne Will“ waren den Verantwortlichen einfach zu ähnlich. Aus diesem Grund wurden alle drei von internen Gremien auf den Prüfstand gestellt. Sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Kosten schaute sich die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) alle Formate ganz genau an und beriet über die Zukunft.

Jetzt scheint eine Lösung unmittelbar bevorzustehen – und bedeutet für die Talkshows: eine ganz neue Richtung. Wie die Bild aus Senderkreisen erfahren habe, werden die Formate ganz klar thematisch und nach Zielgruppen getrennt. „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54), die bekanntlich Anne Will (57) ablösen wird, soll einen politischen Schwerpunkt erhalten. Sandra Maischberger (57) wird sich in ihrer Sendung mit allgemeineren, gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen. „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth (33) wird sich wohl vor allem auf die junge Zielgruppe konzentrieren.

Caren Miosga hat Anne Will schon einmal abgelöst

Schon vor einigen Monaten hatte die ARD bekannt gegeben, dass Caren Miosga zum Jahresende die Nachfolge von Anne Will antreten und ihre Talkrunde übernehmen wird. Das ist nicht das erste Mal, dass sie in die Fußstapfen der Moderatorin tritt. Auch 2007 löste sie Anne Will als Gesicht der „Tagesthemen“ ab.

Caren Miosgas Nachfolge übernimmt Jessy Willmer, die bisher für „Sportschau“ und „Mittagsmagazin“ zuständig ist.

Quelle: zeit.de