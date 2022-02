Der Bachelor kassiert gleich mehrere Ohrfeigen von seinen Mädels

In der 6. Bachelor-Folge muss Dominik Stuckmann heftige Ohrfeigen kassieren © RTL / Screenshot

Der Bachelor Dominik muss in der nächsten Folge hart im Nehmen sein. Denn von seinen Mädels kassiert er gleich mehrere Ohrfeigen in kürzester Zeit.

Der Bachelor Dominik Stuckmann (30) bekommt gleich mehrere Ohrfeigen in nur einer Folge. Das Drama darf in dem Format „Der Bachelor“ natürlich nicht fehlen. Doch was in der sechsten Folge der Show geschah, hat dann doch alle überrascht. So gibt unter anderem Chiara Fröhlich dem Bachelor eine sehr laute Backpfeife. Die anderen Mädels waren davon nicht weniger überrascht und eine kommentiert erstaunt: „Die hat aber gescheppert!“

Alles nur Show

Aber was hat Frauenschwarm Dominik gemacht, um die Ohrfeigen zu verdienen? In einem kurzen Spoiler-Clip löst RTL das Rätsel zum Glück auf. In dem Video ist Dominik selbst zu sehen, wie er Regie für eine Spiel-Szene führt. In der Szene sitzen drei der Mädels auf einer Couch und reden vergnügt. Alle drei erzählen von verschiedenen Männern, die sie kennengelernt haben. Doch dann betritt Dominik den Raum und alle drei Mädels erkennen, dass es sich bei ihren Freunden um ein und denselben Mann handelt. Darauf folgen dann die drei Ohrfeigen.

Doch wie reagiert Dominik darauf?

Es war also alles nur gespielt – Zum Glück. Gleich darauf sieht man im Video, wie sich alle lachend in die Arme fallen, nur Chiara hat wohl etwas zu fest zugeschlagen, doch sie entschuldigt sich prompt in der nächsten Sekunde als der Video-Dreh vorbei ist. Nichtsdestotrotz meint sie anschließend: „Wenn da steht Ohrfeige, dann gibt’s ne Ohrfeige. Da stirbt der nicht dran.“ Dominik selbst scheint relativ gefasst und meint dann, nachdem er die Ohrfeige verpasst bekommen hat: „War echt hart, aber war okay. Ich bin ja hart im Nehmen.“