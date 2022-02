Ex-Bachelor Oliver Sanne zerreißt neue Bachelor-Girls: „Followergeile Mädels“

Von: Stella Rüggeberg

Jahr für Jahr wird über die Rosenanwärterinnen der RTL-Kuppelshow diskutiert. Nutzen die Bachelor-Kandidatinnen das Format nur als Sprungbrett für eine Reality-TV-Karriere? Ex-Bachelor Oliver Sanne hat eine ganz klare Meinung dazu.

Die 16. Bachelor-Staffel läuft seit dem 26. Januar auf Hochtouren. Dominik Stuckmann (30) schlüpft dieses Jahr in die Hauptrolle und verteilt die roten Schnittblumen. Unter 22 Kandidatinnen möchte er seine Traumfrau finden und lässt dabei nichts anbrennen, wie extratipp.com berichtet.

Name Oliver Sanne Alter 35 Jahre Erfolge Mister Germany 2013 Bekannt aus Der Bachelor

Bachelor-Kandidatinnen nutzen Kuppelshow als Sprungbrett ins Reality-TV

Denn bereits in der dritten Folge geht es schon mächtig zur Sache. Neben dem ersten Kuss mit Rosenanwärterin Nele drohen auch die Lästereien unter den Teilnehmerinnen zu eskalieren. So findet Christina Aurora (30) das Verhalten manch ihrer Konkurrentinnen „asozial“.

Doch nicht nur Christina Aurora hat ein Problem mit den anderen Frauen in der Bachelor-Villa. Auch Ex-Rosenverteiler Oliver Sanne (35) teilt nun mächtig gegen die Kandidatinnen aus und behauptet, die Rosenanwärterinnen würden nur an der Show teilnehmen, um ihre Reichweite zu vergrößern und ins Reality-TV zu gelangen.

Oliver Sanne behauptet, die aktuellen Bachelor-Kandidatinnen würden die Kuppelshow nur als Sprungbrett in die Reality-TV-Karriere benutzen © RTL

Oliver Sanne behauptet, der Bachelor wird immer „unauthentischer“

Bereits vor dem Staffelstart offenbarte der Ex-Bachelor, er würde die RTL-Kuppelshow nicht mehr schauen: „Mittlerweile müssten schon alle Streamingdienste gleichzeitig ausfallen, dass ich tatsächlich noch mal Bachelor gucke. Für mich persönlich ist es nicht mehr ganz so spannend und ausgelutscht, immer dasselbe“.

Mit den Jahren soll sich an der Show einiges geändert haben: „Als ehemaliger Bachelor bemerke ich den Wandel der Show. Es wird von Mal zu Mal unauthentischer“, stellt Oliver Sanne fest. Besonders die Teilnehmerinnen sind ihm dieses Jahr ein gewaltiger Dorn im Auge.

Ex-Bachelor Oliver Sanne zerreißt neue Bachelor-Girls: „Followergeile Mädels“

„Die Kandidatinnen haben teilweise schon gleich am Anfang der Reise ein Management. Mit dem wird dann besprochen, wie man sich in der Show zu verhalten hat, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen“, behauptet der ehemalige Bachelor. Laut Oliver Sanne dient die Kuppelshow nur noch als Sprungbrett für eine Karriere im Reality-TV: „Gefühlt werden da nur noch die neuen Dschungel-Kandidaten von Morgen gesucht. Das geht mir auf den Sack!“

Für Dominik Stuckmann findet der 35-Jährige allerdings noch ein paar schöne Worte: „Der neue Bachelor gefällt mir eigentlich, da er die followergeilen Mädels aussortiert.“ Auch optisch findet Sanne den neuen Bachelor ganz in Ordnung: „Positiv ist ja schon mal, dass die Leute finden, dass er angeblich was von mir hat, damit sieht er ja schon mal unfassbar gut aus“, lachte er vor dem Staffelstart in einem Interview mit Promiflash.

Joelina Karabas findet die neue Bachelor-Staffel mit Dominik Stuckmann „langweilig“

Ob es unter den aktuellen Rosenanwärterinnen auch die ein oder andere gibt, die es mit Dominik Stuckmann wirklich ernst meint und nicht auf Reichweite aus ist, bleibt abzuwarten. Fest steht, Oliver Sanne ist kein Fan der aktuellen Kandidatinnen. Auch die Tochter von Danni Büchner, Joelina Karabas, fällt bereits nach der ersten Folge ein knallhartes Urteil. Sie findet die Show „jetzt schon langweilig“. Da kann man nur hoffen, dass es bald spannender wird!