Der Bachelor (RTL): Das erwartet die Kandidatinnen in den ersten Gruppendates

Als Bräute verkleidet, kämpfen die Kandidatinnen in verschiedenen Spielen um ein Date mit dem Bachelor Dominik Stuckmann (links). „Der Bachelor“ läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. © RTL

Nach dem Kennenlernen hoffen die verbliebenen 19 Kandidatinnen auf das allererste Date mit dem Bachelor. Auch Dominik Stuckmann ist mehr als bereit, sein Motto: Nicht bereuen, etwas NICHT gemacht zu haben.

Mexiko - In der zweiten Folge der 12. Staffel von „Der Bachelor*“ (RTL*) steht neben dem allerersten EInzeldate auch ein Gruppendate auf dem Programm. Als Bräute verkleidet spielen Claudia, Bobette, Yasmin, Anna, Irina, Natalie, Susanna und Vivian um ein Date mit ihrem potenziellen Bräutigam Dominik. Bobette, die die Hochzeitsspiele für sich entscheiden kann, erhält daraufhin bei einem Date die Möglichkeit, den Bachelor aus Frankfurt noch besser kennenzulernen.

Eine Chance den Bachelor besser kennenzulernen, haben am nächsten Tag auch Nele, Christina R., Emily, Christina N., Lara, Valeria und erneut Anna, die der Bachelor zu einem feucht-fröhlichen Bootstrip einlädt. Beim Einzel-Date mit Christina N. tauscht Dominik Stuckmann dann „flirtige Blicke“ aus. „Es wäre sogar zum Kuss gekommen, so wie sich mich angeschaut hat“, glaubt der Frankfurter. „Aber den Schritt gehe ich noch nicht“, fügt er an. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA