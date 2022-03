Der Bachelor (RTL): Wiedersehen mit seiner Mama - Das verrät Dominik Stuckmann

Die Kandidatinnen Anna, Jana-Maria und Chiara N. lernen die Mutter von Dominik (rechts) kennen. „Der Bachelor“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist jederzeit auf RTL+ verfügbar. © RTL

Im Kampf um das Herz des Bachelors steht den fünf verbliebenen Frauen eine echte Bewährungsprobe bevor. Niemand geringeres als Dominiks Mama möchte die Frauen kennenlernen. Mehr erfahren Sie hier:

Mexiko - Auch für Bachelor Dominik Stuckmann* wird es ein aufregendes Date in der Datingshow „Der Bachelor*“. Denn erst zwei Damen hat er seiner Mutter bisher vorgestellt – nun folgen gleich fünf weitere, heißt es in einer Pressemitteilung von RTL*. Nach dem Wiedersehen will Mama Stuckmann es erstmal ganz genau wissen: Wie viele Frauen hat der Bachelor bisher geküsst?

Ob der Bachelor Dominik Stuckmann mit einer Kandidatin geschlafen hat, dazu äußert er sich gegenüber seiner Mama.

Als Anna, Nele, Chiara, Christina und Jana-Maria ankommen, ist die Aufregung auf allen Seiten groß. In Einzelgesprächen möchte Dominiks Mama mehr über die Frauen erfahren und versuchen herauszufinden, wer am besten an die Seite ihres Sohnes passt. Für die Kandidatinnen heißt es nun, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, denn: „Direkt im Anschluss, noch vor der eigentlichen Entscheidung in der Nacht der Rosen, ist die Liebesreise für eine von ihnen vorbei“, gab der Sender RTL außerdem bekannt. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA