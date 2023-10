Tolle Chance: Florian Silbereisen sucht Fans, die in seiner Schlagershow auf der Bühne stehen

Wer Schlagerstar Florian Silbereisen schon immer mal von Nahem sehen wollte, hat jetzt eine ganz besondere Möglichkeit dazu. Mitglieder von Gruppen oder Vereinen können sich melden, um bei seiner Adventsshow mitzumachen

Suhl – Einmal gemeinsam mit Florian Silbereisen (42) auf der Bühne stehen! Diese Chance haben jetzt nicht nur seine prominenten Kollegen wie Maite Kelly (43) oder Beatrice Egli (35) – sondern auch seine Fans. Via Instagram sucht der Schlagerstar Interessierte, die an seiner Show „Alle singen Weihnachten! – Das große Adventsfestsingen“ teilnehmen wollen. Sie beginnt am Samstag, 25. November, um 20 Uhr in Suhl. Der Große Saal ist bereits ausgebucht.

Mitglieder von Gruppen und Vereinen für Silbereisen-Show gesucht

Doch ein paar Plätze auf der Bühne sind noch frei. „Seid Ihr Mitglied in einer Gruppe oder in einem Verein? Dann meldet Euch bei uns“, schrieb der Moderator auf seiner Instagramseite. Wer gerne zusammen mit Flori auf die Weihnachtszeit einstimmen will, sollte eine Mail an bewerbung@adventsfestsingen.de schicken.

Florian Silbereisen verspricht: „Ihr braucht nicht perfekt zu singen“

Der Ex-Freund von Helene Fischer (39) führt in dem Clip selbst noch weitere Details dazu aus: „Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Alle singen Weihnachten. Und dafür brauchen wir EUCH. Egal, ob Sportmannschaft, Tanzgarde, Motorradclub, Schulklasse, Kleingärtnerverein.“

Zudem betonte er: „Ob in Tracht, mit Arztkittel, im Sporttrikot oder als Dragqueens: Ihr braucht nicht perfekt zu singen, denn der Spaß steht an diesem Abend im Vordergrund. Singt gemeinsam mit den Stars, erlebt sie hautnah und lasst uns alle zusammen die schönste Zeit des Jahres feiern! Ich freue mich auf euch beim großen Adventsfestsingen 2023!“ Einer seiner Kollegen lässt es sich derweil auf hoher See gutgehen: Stefan Mross meldete sich von Bord der MS Artania – kehrt er mit „Verrückt nach Meer“ in die ARD zurück? Verwendete Quellen: instagram.com/floriansilbereisen.official