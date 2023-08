WDR-Warnhinweise vor Otto-Waalkes-Filmen: So reagiert der Kult-Komiker

Von: Diane Kofer

In der MDR-Mediathek werden alte „Otto-Show“-Folgen zum Streamen angeboten. Für einige von Otto Waalkes‘ Aussagen erfolgt jedoch ein Warnhinweis wegen Diskriminierung.

Köln – Otto Waalkes (75) ist in der Comedy-Szene Kult. Der Ostfriese hat die Branche über Jahrzehnte geprägt, hat in Filmen mitgewirkt, in eigenen Shows begeistert, Bücher geschrieben und seine berühmte Comicfigur entworfen: den Ottifanten. Kein Wunder, dass sich seine Fans gerne an alte Zeiten zurückerinnern und auf Retro-Ausgaben seiner Formate ungern verzichten. Der WDR bietet aktuell die Möglichkeit, alte Folgen der „Otto-Show“ anzusehen – allerdings nicht ohne vorher vor Diskriminierung zu warnen.

Kunst oder Diskriminierung? MDR warnt Zuschauer vor Otto Waalkes Sprüchen

Weil Otto Waalkes im Juli 2023 seinen 75. Geburtstag feierte, hat sich der Westdeutsche Rundfunk zu diesem Anlass dazu entschieden, in Erinnerungen zu schwelgen. Im Laufe des Jahres sind deswegen unter anderem die sieben Otto-Shows in der Mediathek abrufbar. Der Sender wirbt vor allem damit, dass die Formate „ungekürzt und friesisch-derb“ sind. Doch genau das scheint in gewisser Weise ein Problem darzustellen.

Vor Start der „Otto-Show“ erscheint ein blauer Bildschirm, auf dem ein Warnhinweis zu lesen ist. Gleichzeitig liest eine Frauenstimme die Warnung vor bestimmten Inhalten vor. „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden“, heißt es. Weiter ausgeführt wird das nicht – nach dem Hinweis startet die Original-Show aus den 70ern. Eine Zensur, wie beispielsweise bei bestimmten Songs im ZDF-Fernsehgarten, erfolgt in Otto Waalkes‘ Shows nicht.

Otto Waalkes lebte in Musiker-WG In den 70er Jahren hatte Otto Waalkes zwei ziemlich bekannte Mitbewohner: Der Comedian lebte damals mit Udo Lindenberg (77) und Marius Müller-Westernhagen (74) zusammen. In der Hamburger Villa Kunterbunt ging es bei den Dreien wild zu, wie der Niedersachse bereits verraten hat. „Die Kunterbunt-Geschichten sollten endlich mal verfilmt werden, dann muss ich sie nicht mehr erzählen“, witzelte er. Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland

WDR erklärt Grund für Warnhinweise vor Otto-Filmen und auch Waalkes selbst meldet sich zu Wort

Auf welche Aussagen in der „Otto-Show“ sich die Warnhinweise genau beziehen, ist nicht bekannt. Klar ist, aber, dass Otto kein Blatt vor den Mund nimmt und Witze in sämtlichen Kategorien reißt. Gegenüber Bild äußert sich ein WDR-Sprecher folgendermaßen: „Beliebte Programme und Kultsendungen aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch ‚Die Otto Show‘ ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt. Sie enthalten Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein.“

Und auch der Kult-Komiker Waalkes sprach nun mit der Bild über die Warnhinweise: „Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Ich war damals Student und habe Scherze gemacht, von denen sich vor allem Autoritäten verletzt fühlten“, so der 75-Jährige.

Diesen Warnhinweis zeigt der WDR in der Mediathek vor Start der „Otto Show“ von Otto Waalkes. © Screenshot: WDR/ Otto Show, Folge 7

Für Otto Waalkes gibt es demnach wichtigere Dinge, als sich über die vergangenen Otto-Witze zu echauffieren: „Als ob es keine anderen Probleme gäbe“.

Aktuell ist Otto nicht nur in der Mediathek zu sehen – mit seinem Song „Friesenjung“ hat er es in die Charts geschafft. Die Rapper Joost (25) und Ski Aggu (25) sind nämlich mit einem Techno-Remake erfolgreich und der Comedian ging sogar auf TikTok viral. In den Album-Charts konnte sich zuletzt allerdings ein anderes Genre durchsetzen: Mitte Juni verdränge Beatrice Egli (35) ihre Kollegin Daniela Alfinito (52) vom Thron. Verwendete Quellen: mdr.de, Bild.de