„Sommerhaus“-Spoiler: Das passiert in der Prügel-Szene zwischen Gigi und Can wirklich

Von: Diane Kofer

Seit Wochen wird eine handgreifliche Auseinandersetzung beim „Sommerhaus der Stars“ angekündigt. Jetzt zeigt RTL die Gewaltszene tatsächlich. Doch was sehen die Zuschauer überhaupt?

Bocholt – Die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ wurde noch gar nicht ausgestrahlt, als Walentina Doronina (23) bereits harte Vorwürfe erhob. Die Reality-TV-Kandidatin und ihr Freund Can Kaplan (27) seien während der Dreharbeiten geschlagen worden. In Folge sechs kommt es tatsächlich zum lang angekündigten Eklat mit Gigi Birofio (24). Wie kam es zu dem Streit und wer schlägt wirklich zu?

Ungekürzt gezeigt? Prügeln sich Gigi und Can in angekündigter „Sommerhaus der Stars“-Gewalt-Szene?

Während im linearen Fernsehen am Dienstagabend (17. Oktober 2023) erst Folge fünf gezeigt wurde, können die RTL+-Nutzer bereits eine neue Episode von „Das Sommerhaus der Stars“ anschauen. Wieder einmal geht es für die Stars in eine Challenge – und Streit und Drohungen sind – wie so oft im „Sommerhaus“ – an der Tagesordnung. Weil sie sich dieses Mal nicht vor einer Nominierung schützen können, bekommen Walentina und Can zum ersten Mal die meisten Stimmen ihrer Konkurrenten und sollen in die Exit-Challenge. Daraufhin artet ein Streit mit Gigi aus.

Walentina lauscht zunächst einer Lästerrunde am Lagerfeuer und will das nicht auf sich sitzen lassen. Zusammen mit ihrem Partner stellt sie die Gruppe zur Rede und schimpft und meckert ununterbrochen. Dann geraten auch Can und Gigi aneinander. Der „Ex on the Beach“-Star baut sich vor Walentinas Partner auf und kommt seinem Gesicht ganz nahe. „Provozier‘ mich nicht. Hör doch auf. Du meckerst, weil ich dich Lutschpuppe genannt habe, mein Freund. Hier Beweis“, sagt er und schubst Can von sich.

Can Kaplan und Gigi Birofio gehen im „Sommerhaus der Stars“ aufeinander los – Walententina Doronina und Aleks Petrovic versuchen, die beiden auseinanderzuhalten. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL+

Daraufhin mischt sich auch Walentina in den Streit mit ein. „Was fasst du ihn an?“, schreit sie Gigi an – und stellt sich zwischen die beiden Streithähne. Aleks Petrovic (32) versucht zwar, Gigi zurückzuhalten, schafft es aber nicht. Der Italiener holt aus und verpasst Can eine Backpfeife. Dabei trifft er allerdings nicht nur den 27-Jährigen im Gesicht, sondern auch seine Freundin. Die Situation eskaliert. „Was packst du meine Frau an? Raus! Raus!“, wütet Can. Daraufhin greift die Produktion ein, zieht die Männer auseinander und bringt die einzelnen Parteien weg.

Nicht der erste Rauswurf im „Sommerhaus der Stars“ Gigi muss das „Sommerhaus der Stars“ verlassen, weil Gewalt nicht geduldet wird. Auch Walentina und Can folgen. In der Vergangenheit wurde bereits ein anderes Paar aufgrund seines Verhaltens aus der Villa gekickt. Kubilay Özdemir spuckte 2021 Ex-Bachelor Andrej Mangold direkt ins Gesicht. Daraufhin mussten er und Partnerin Georgina Fleur gehen.

Nach Eklat: Gigi fliegt direkt raus, Walentina muss wegen ihres Psychoterrors auch gehen

Während die übrigen Kandidaten ungläubig im Sitzkreis zurückbleiben, gar nicht wissen, was gerade vor sich geht und Gewalt scharf verurteilen, macht die Produktion mit Gigi und seiner Freundin Dana Feist (26) kurzen Prozess. Über eine Schrifttafel wird eingeblendet, dass körperliche Gewalt nicht toleriert und das Paar von den Dreharbeiten ausgeschlossen wird. Gigi bekommt zuvor noch die Gelegenheit, sich zu entschuldigen: „Wir wissen, dass wir viele Konflikte haben, aber das geht gar nicht. [...] Ich wurde als Erstes handgreiflich, deswegen ist es meine Schuld. Tut mir von ganzem Herzen leid.“

Gigi Birofio und Can Kaplan gerieten bei „Das Sommerhaus der Stars“ aneinander – im TV sah man die Szene ganz genau. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL+ (Fotomontage)

Und Walentina und Can? Zunächst scheint es, als dürften sie als „Opfer“ weiter im Haus bleiben. Doch als sich mehrere Paare über ihre „psychischen“ Angriffe äußern, greift auch hier die Produktion ein. „Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen“, heißt es in einem Statement. Nach dem Rauswurf der vier Kandidaten ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Verwendete Quellen: Das Sommerhaus der Stars/ RTL+