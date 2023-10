„Greisin“ und „Wie in der Psychiatrie“: Désirée Nick fällt nach „Sommerhaus“-Aus über Claudia Obert her

Von: Jonas Erbas

Im „Sommerhaus der Stars“ bekleckerte sich Claudia Obert nicht gerade mit Ruhm – ein gefundenes Fressen für ihre Erzfeindin Désirée Nick …

Bocholt – Freundinnen werden Désirée Nick (67) und Claudia Obert (62) in diesem Leben bestimmt nicht mehr: Weil sich die Mode-Unternehmerin im „Sommerhaus der Stars“ die ein oder andere verbale Entgleisung erlaubt hatte, war für sie in der Promi-WG in Bocholt schnell Schluss – ein Umstand, der für ihre Rivalin wenig überraschend kam.

Nach Claudia Oberts „Sommerhaus“-Rauswahl: Désirée Nick legt via Instagram nach

Denn Désirée Nick und Claudia Obert kennen sich bereits aus der „Promis unter Palmen“-Staffel von 2020, in welcher die beiden heftig aneinandergerieten. Entsprechend harsch fällt das Urteil zu ihrer 62-jährigen Konkurrentin aus, welches die TV-Diva in einem Instagram-Video festhält: „Ich wusste ja schon vor vier Jahren, wie man mit der Frau umgehen muss, weil sie keine andere Sprache spricht als eine sehr deutliche, indem man sagt: ‚Nimm deine Fresse aus der Kamera‘!“

Anschließend holt Désirée Nick zum Rundumschlag aus. Der kontroverse „Sommerhaus der Stars“-Auftritt von Claudia Obert scheint sie in ihrer Sichtweise nur bestärkt zu haben: „Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholisierten und psychopathischen Zustand und benutzt das Showbusiness und das Fernsehen, um sich selber zu therapieren, um alle andere zum Narren zu halten und um ihre Lebenslügen als Inszenierung zu verkaufen.“

Mobbing bei „Promis unter Palmen“? Claudia Obert polarisiert – doch das, was die Mode-Unternehmerin zum Teil schon einstecken musste, liegt jenseits des guten Geschmack. Ihre Teilnahme an „Promis unter Palmen“ (Sat.1) ist da das beste Beispiel: Weil man sich in der Promi-WG ganz offensichtlich gegen die Lebefrau verschworen hatte, taten die anderen Kandidaten alles, um ihr das Leben im Haus so beschwerlich wie möglich zu machen. Das zeigte Wirkung: In Folge 5 verließ Ober die Show freiwillig – als Ersatz holte man ausgerechnet die zuvor bereits ausgeschiedene Désirée Nick zurück.

Désirée Nick wettert nach „Sommerhaus der Stars“-Ausstrahlung gegen Claudia Obert

Claudia Obert sei „wie eine Greisin“ durchs „Sommerhaus der Stars“ geschlichen, urteilt Désirée Nick. Für die Kamera halte die Mode-Unternehmerin ihre „aufgeblasene, zurecht gemachte“ Art „gerade mal zwei bis drei Stunden durch“. „Danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte. Stiert vor sich hin wie in der Psychiatrie“, so die Unterhaltungskünstlerin, die mit ihrem Playboy-Shooting jüngst sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) verzückte.

Ihre Ausführungen beweisen einmal mehr: Désirée Nick hat ein tief sitzendes Problem mit Claudia Obert und schreckt dementsprechend weder vor Beleidigungen noch Behauptungen zurück. Das zeigte auch wenig später ein Blick in ihre Instagram-Story. Darin zweifelte die 67-Jährige ganz offen die Beziehung ihrer Fernseh-Erzfeindin zu dem wesentlich jüngeren Max Suhr (25) an – und befindet sich damit in bester Gesellschaft: Denn auch Ex-„Sommerhaus“-Kandidat Eric Sindermann (35) nimmt Claudia Obert die Liebe zu Max nicht wirklich ab, wie er IPPEN.MEDIA jüngst exklusiv verriet. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8; Folgen 1 bis 3), instagram.com/nickdesiree