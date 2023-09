Erpressungen und Drohungen: Streit im „Sommerhaus der Stars“ eskaliert schon in der ersten Folge

Von: Diane Kofer

„Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL in eine neue Staffel und wird ziemlich wild. Schon die erste Folge wird von Streit und Drama dominiert – es eskaliert.

Bocholt – Das lange Warten hat ein Ende – zumindest fast. Schon vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen, ist die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ abrufbar. Die ersten Szenen zeigen: Die Fans können sich auf eine turbulente Zeit gefasst machen. Ein Streit eskaliert schon zu Beginn komplett.

„Legst dich mit der Falschen an“: Sommerhaus-Streit eskaliert schon in Folge eins

Dass sich Aleks Petrovic (32) und Walentina Doronina (23) nicht wirklich sympathisch sind, war schon lange vor Ausstrahlung von „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt (alle „Sommerhaus der Stars“-Sendetermine im Überblick). Vor einigen Monaten kam es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung, als der „Temptation Island“-Teilnehmer die Essenerin von einer Party ausgeschlossen hatte. Nicht nur Walentina nimmt Aleks diese Geschichte noch immer krumm, auch ihr Freund Can Kaplan (23) lässt das Thema einfach nicht los. Im Sommerhaus stellt er Aleks zur Rede – und die Situation eskaliert.

In der ersten Folge der Reality-TV-Show fordert Can von dem „Ex on the Beach“-Star, sich bei der 23-Jährigen zu entschuldigen – doch Aleks sieht keinen Grund dafür. „Du hast meine Verlobte respektlos behandelt“, wettert Can. Seine Liebste schießt derweil direkt mit einer Drohung heraus: „Ich sag‘ dem ganz klar: Erzählst du weiter Lügen rum, werde ich die ganzen Sachen veröffentlichen.“

Ihren Erpressungsplan setzt sie auch direkt in die Tat um. „Ich habe jetzt schon von mehreren Personen gehört, dass du Lügen rumerzählst. Dann veröffentliche ich, was für eine peinliche Nummer du abgezogen hast“, versucht sie, Aleks unter Druck zu setzen. Der reagiert nur trocken: „Hör auf mit deinen Spielchen“ – und sucht das Weite. Auf Schlichtungsversuche von Aleks Freundin Vanessa Nwattu (23) hat Walentina ebenfalls keine Lust. „Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an“, schimpft sie.

„Wirklich ein Irrenhaus“: Sommerhaus-Stars von Walentina und Aleks Streit schockiert

Doch auch nach dem ersten Schlagabtausch ist längst kein Ende in Sicht. Weil Walentina und Can bei einer Stimmungsumfrage auf der Abschussliste der anderen Kandidaten landen, geht es erst richtig zur Sache. „Alex hat einfach keiner Eier“, schreit die Blondine in der Villa herum und lässt Aleks auch beim Zähneputzen keine Ruhe. „Lappen, Alter“, haut sie eine Beleidigung nach der anderen heraus. Für Aleks ist das Verhalten ein Unding. „Du hast mich als Lappen beleidigt – das zeigt deinen Charakter“, schimpft er, während Can und Walentina weiter wild auf ihn einreden.

Walentina Doronina, ihr Freund Can Kaplan und Aleks Petrovic streiten schon in der ersten „Das Sommerhaus der Stars“-Folge heftig. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL

Mitbewohner Tim Toupet (51) fasst den Aufruhr schließlich treffend zusammen: „Wo sind wir hier gelandet? Das ist ja wirklich ein Irrenhaus.“ Aber nicht nur mit Aleks und Vanessa legen sich Walentina und Can an. Zwischen dem Paar und anderen Teilnehmern soll es sogar zu tätlichen Angriffen gekommen sein. Zuletzt folgte eine Anzeige gegen die Produktion. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“/ RTL+