„Menschlich unterirdisch“: Walentinas Umgang mit Can sorgt im „Sommerhaus“ für Entsetzen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Selbst in den rar gesäten ruhigen Momenten im „Sommerhaus der Stars“ schafft es Walentina Doronina, negativ aufzufallen. Das Mitleid mit ihrem Verlobten Can scheint indes groß.

Bocholt – Schon sehr früh scheint sich die Rollenverteilung im diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ klar abzuzeichnen: Mit Walentina Doronina (23) hat die Promi-WG schnell eine Unruhestifterin gefunden, die in der aktuellen Staffel bis dato ihresgleichen sucht. Darunter leiden nicht nur die anderen Paare, sondern auch ihr Verlobter Can (27). Der muss auch in Folge zwei ordentlich einstecken.

Walentina sorgt mit Forderung an Can im „Sommerhaus der Stars“ für Unverständnis

Achtung – enthält Spoiler aus Folge zwei: Das anfangs eigentlich recht friedliche Beisammensein im Garten des „Sommerhaus der Stars“ nahm schnell Fahrt auf, als Walentina Doronina einmal die Aufmerksamkeit auf sich lenkte – sehr zum Leidwesen von Can: „Der hat natürlich durch mich Follower bekommen und Fame“, erklärte die 23-Jährige den anderen Paaren. Ihr Verlobter müsse deswegen Instagram löschen, „wenn wir nicht mehr zusammen sind“, so das Realitysternchen weiter.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

„Alle Follower sind meine gewesen. Durch meine Reichweite“, erläuterte Walentina ihre Sichtweise – doch die wollte niemand so richtig teilen. „Can löscht Instagram, wenn ihr nicht mehr zusammen seid, weil‘s deine Follower sind?“, erkundigte sich Edith Stehfest (28) ungläubig. Auch den anderen in der Runde kam das nicht wirklich fair vor. „Der ist ja dann Influencer durch mich. Damit könnte er ja Geld verdienen“, rechtfertigte sich die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin. Dass Can von ihr profitiere, gönne sie ihm in dieser Hinsicht nicht.

„Sommerhaus der Stars“-Paare widersprechen, doch: Walentina bleibt eisern

Walentinas „Sommerhaus der Stars“-Mitstreiter zeigten sich von ihrer unverblümten Ehrlichkeit entsetzt: „Das finde ich aber nicht korrekt“, ließ Eric Stehfest (34) die 23-Jährige wissen. Selbst der sonst eher teilnahmslosen Claudia Obert (61) gefiel diese Haltung nicht: „Jeder profitiert von jedem – wo ist das Problem?“ Was man habe, teile „man doch gerne“, so die 61-Jährige, die bei ihrem Gegenüber allerdings auf taube Ohren stieß. „Wenn man einen Menschen liebt, schenkt man ihm doch gerne Sachen“, mischte sich auch Pia Tillmann (35) ein. Deren Partner Zico (32) wurde im Einzelinterview noch deutlicher, bezeichnete Walentinas Verhalten als „menschlich unterirdisch“.

Beim Garten-Plausch schockte Walentina den ein oder anderen „Sommerhaus der Stars“-Promi mit Aussagen über ihren Verlobten © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Die Kritik ließ die 23-Jährige gekonnt abprallen – ebenso wie Eric Stehfests gut gemeinten Rat, eine Social-Media-Pause einzulegen, um herauszufinden, ob sie und Can überhaupt zueinander passen. Bei ihrem Verlobten hinterließ die Diskussion dahingegen einen bitteren Beigeschmack. Er hatte den anderen genau zugehört und zog sich im Anschluss an das Gespräch – und Walentinas fehlende Einsicht – zerknirscht zurück. In Bocholt geht es von Beginn an richtig zur Sache: Bereits in Folge eins demütigte Claudia Obert (61) eine „Sommerhaus der Stars“-Konkurrentin vor laufender Kamera und betitelte sie als „fett“. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 2), rtl.de