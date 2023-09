10.000 Euro pro Auftritt? So viel Geld erwartet die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer nach der Show

Von: Diane Kofer

Teilen

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ erhoffen sich viele Promi-Teilnehmer einen Karrierekick. Aber lohnt sich eine TV-Blamage überhaupt? So viel Geld erwartet die Sommerhaus-Kandidaten wirklich.

Bocholt – Der Sommer ist zwar quasi vorbei – bei RTL ist aber noch keine Herbststimmung. Die Auftaktfolge von „Das Sommerhaus der Stars“ hat am 19. September 2023 für Aufregung und wilde Szenen gesorgt. Für die Teilnehmer zählt nur eins: möglichst viel Sendezeit haben. Dafür machen sich einige gerne auch mal vor laufender Kamera lächerlich. Wie viel Geld ihnen das im Nachgang einbringen könnte, verrät jetzt eine Promi-Managerin.

Managerin plaudert aus: „Sommerhaus der Stars“-Promis winkt nach der Show die doppelte Gage

Elena Toris ist seit vielen Jahren im Promigeschäft tätig und vertritt Künstler wie Patricia Blanco (52) oder Harald Glööckler (58). Die Managerin kennt sich deshalb bestens in Sachen VIP-Marktwert aus. Für sie ist klar: Einige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer haben den Karrierekick nötiger als ihre Partner. Max Suhr (23) und Carina Crone (33) sind im Vergleich zu Claudia Obert (61) und Tim Toupet (51) eher unbekannt – und könnten ihren Wert nach dem „Sommerhaus der Stars“-Mega-Erfolg deutlich steigern – sogar mehr als verdoppeln.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

„Tim Toupet kriegt so um die 10.000 Euro pro Auftritt, Carina bekommt 1.000“, schätzt Elena Toris im RTL-Interview die aktuellen Gagen der Ballermannstars pro Auftritt ein. Für die Beraterin ist klar: Trash-TV hat zumindest Tim gar nicht nötig. „Er macht das nur für Carina“, betont sie – denn: „Nach dem Sommerhaus wird sie 2.500 bis 3.000 Euro bekommen.“ Die Musikerin würde so pro Gig mehr als doppelt so viel verlangen können, wie vor ihrer Sommerhaus-Teilnahme.

Die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2023 im Überblick Eric Stehfest und Edith Stehfest

Maurica Dzwiwak und Ricarda Raatz

Claudia Obert und Max Suhr

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Walentina Doronina und Can Kaplan

Justine Dippl und Arben Zekic

Pia Tillmann und Zico Banach

Tim Toupet und Carina Crone

10.000-Euro-Gage: Max Suhr könnte durch „Sommerhaus der Stars“ Mega-Summen absahnen

Noch mehr lohnen, könnte sich das TV-Abenteuer für Claudia Oberts jungen Freund. Der 23-jährige Max ist frisch im Geschäft – hat laut Elena Toris aber großes Potenzial. „Max sehe ich auch in anderen Formaten. Der wird sicher auch Anschlussgeschichten kriegen. Er könnte es auch alleine packen, wenn er sich geschickt anstellt“, hält sie fest. Zusammen mit Claudia sei er super zu vermarkten. Als Paar könnten die zwei die Luxusklasse erreichen. 3.000 bis 6.000 Euro seien an der Tagesordnung. „Ich würde die auch für 10.000 Euro verkaufen“, so die Managerin.

Die „Sommerhaus der Stars“ wollen im TV ihren Marktwert steigern – nach der Show können sie teilweise doppelte Gagen verlangen. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Claudia Obert selbst findet hingegen: Der Sommerhaus-Aufenthalt bringt ihr finanziell rein gar nichts. „Marktwert wäre für mich zehn Millionen aufwärts und nicht diese paar Groschen, die man im Fernsehen verdient“, meckert die 61-Jährige. Ein Ex-Sommerhaus-Stars ist dennoch überzeugt, dass das Paar seine Liebe fürs große Geld vorspielt: Eric Sindermann (35) zweifelt an Claudia Oberts Beziehung. Verwendete Quellen: RTL