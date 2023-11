Klo-Klausel und Gagen-Entzug: So streng ist der Vertrag der „Sommerhaus“-Teilnehmer

Von: Elena Rothammer

Die vergangene „Das Sommerhaus der Stars“-Staffel hat gezeigt, wie schnell es eskalieren kann. Dabei gelten für die Kandidaten eigentlich strenge Regeln.

Bocholt – Eben erst ging das Finale der „Sommerhaus der Stars“-Staffel über die Bühne. Serkan Yavuz (30) und seine Partnerin Samira Klampfl (29) konnten das letzte Spiel für sich entscheiden und sackten damit 50.000 Euro ein. Neben den Challenges erwarteten die Kandidaten in dem RTL-Format aber auch noch einige andere Hindernisse – unter anderem ein knallharter Vertrag.

Klo-Gänge und Versicherungen: Diese Regeln gelten für die „Sommerhaus“-Bewohner

Im „Sommerhaus der Stars“ herrscht Dauerüberwachung – außer in einem Raum. In der kleinen Toilette ist keine Kamera. Damit das aber nicht ausgenutzt werden kann, ist laut bild.de vertraglich festgehalten, dass sich darin stets nur eine Person aufhalten darf. Außerdem dürfen die Teilnehmer keinen Kontakt zur Außenwelt haben und auch keine Unterhaltungsgegenstände wie Bücher oder Zeitschriften nutzen.

Wie bild.de berichtet, müssen die „Sommerhaus“-Bewohner vor der Show zudem eine Versicherung abschließen. Damit ist die Produktion abgesichert, sollte in der Promi-WG etwas passieren. Wer teilnehmen will, muss außerdem eine Gesundheitsauskunft und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.

Auch nach den Spielen herrschen klare Regeln: Die Promis dürfen nach den Challenges nicht mit ihren Mitstreitern über den Ausgang sprechen. Sollten sie sich nicht daran halten, hat die Produktionsfirma hohe Strafen festgelegt. Die Entscheidungen der Produktion dürfen zudem nicht angefochten werden.

So regelt der „Sommerhaus der Stars“-Vertrag die Gage

Eine Extra-Prämie gibt es im „Sommerhaus“ nur für das Siegerpaar. Die Gage wird in mehreren Schritten pro Dreh prozentual abgerechnet. Den Großteil davon gibt es nach Staffel-Ende und nach der Teilnahme an der Wiedersehens-Show. Sollten die Teilnehmer während der Vorbereitungszeit gegen die Regeln verstoßen, müssen sie die Rate zurückzahlen.

Damit unter den Paaren kein Streit entsteht, müssen diese vor ihrem Einzug sogar schriftlich bestätigen, dass sie die Gewinnsumme mit ihrem Partner teilen.

Die vergangene „Das Sommerhaus der Stars“-Staffel hat gezeigt, wie schnell es eskalieren kann. Dabei gelten für die Kandidaten eigentlich strenge Regeln. Einige davon sind allerdings weniger im Sinne Teilnehmer. © RTL & RTL

In der diesjährigen Staffel eckten vor allem Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan (26) an. Die beiden dürfen nicht an der Reunion teilnehmen, wie RTL schon im Vorfeld bekannt gab. Aus diesem Grund hetzte Walentina vorm „Sommerhaus“-Wiedersehen auch gegen RTL. Verwendete Quellen: bild.de, RTL