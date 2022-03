Deshalb kannten so viele ZDF-Zuschauer die Mutter aus dem Bergdoktor

Im Finale von „Der Bergdoktor“ kam die Mutter von Fabian einigen Zuschauern bekannt vor. Die Rolle wurde von der bekannten TV-Serien-Schauspielerin Sophie Lutz gespielt. (Fotomontage) © IMAGO/Spöttel Picture & ZDF/Erika Hauri

Im Finale von „Der Bergdoktor“ kam die Mutter von Fabian einigen Zuschauern bekannt vor. Die Rolle wurde von der bekannten TV-Serien-Schauspielerin Sophie Lutz gespielt.

Aus diesem Grund kam vielen die Mutter aus der ZDF-Sendung „Der Bergdoktor“ so bekannt vor: Die Schauspielerin hat erst kürzlich im „Tatort“ mitgespielt und das haben natürlich einige Zuschauer gleich erkannt. Am Donnerstag, dem 17.03., wurde das Finale der 15. Staffel von „Der Bergdoktor“ ausgestrahlt. Mit dabei war auch ein bekanntes Gesicht. So spielte Sophie Lutz (40) die Mutter von Serienfigur Fabian (Matteo Miska).

„Was bleibt“: Eine Suche nach Fabians Vater

Die letzte Folge der Staffel blieb bis zum Ende spannend und stark emotional. In „Was bleibt“ begibt sich der junge Fabian auf eine höchst dramatische Suche nach seinem verloren geglaubten Vater. Dabei durfte natürlich auch die Mutter von Fabian nicht fehlen: Katharina Bichler. Diese wurde von der Schauspielerin Sophie Lutz gespielt, die wohl einigen Zuschauern bekannt vorkam.

Die alleinerziehende Katharina Bichler (Sophie Lutz) macht sich große Sorgen um ihren Sohn Fabian (Matteo Miska). © ZDF/Erika Hauri

In diesen Rollen war Sophie Lutz schon im TV zu sehen

Doch welche Rollen hatte Sophie Lutz bisher? Die 40-Jährige war erst vor einigen Wochen im Freiburger „Tatort“ im Fernsehen zu sehen. Das war nicht ihr erstes Mal beim „Tatort“, denn im Jahr 2006 spielte sie an Maria Furtwänglers Seite. Und auch 2019 war Sophie Lutz in der Serie zu sehen. Zudem hatte sie auch noch andere TV-Auftritte. So konnte die Kölnerin auch Rollen in den Serien „Die Rosenheim-Cops“ und „Polizeiruf: 110“ ergattern.