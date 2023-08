Deshalb schalteten am Samstag reihenweise Zuschauer um 23:25 Uhr ARD ab

Am Samstagabend war in der ARD ein buntes Programm geboten. Um 23:25 Uhr schalteten zahlreiche Zuschauer aber plötzlich ab.

Berlin – Vor allem am Wochenende tischen die privaten Sender wie RTL und Sat.1 stets ein diverses und breitgefächertes Fernsehprogramm auf und buhlen um die Gunst der Zuschauer. An der großen Reichweite der Öffentlich-Rechtlichen kommt aber in der Regel kein Format vorbei und auch am Samstagabend (5. August) zogen ARD und ZDF die meisten Fernsehenden an. Um 23:25 Uhr sprangen massenhaft Interessenten vom Ersten aber urplötzlich ab …

Nach stetig steigenden Quoten: ARD-Zuschauer schalteten am Samstag um 23:35 Uhr auf einmal ab

Die Primetimesendungen der ARD dauern in der Regel nur bis 21:45 oder 22:00 Uhr, am Samstagabend gehörte fast das gesamte Programm des Senders mit Sitz in Berlin aber einer einzigen Show: „Gefragt – Gejagt: Der Quiz-Marathon“. In dem Rateformat messen sich Viererteams mit einem superschlauen „Jäger“. Zwar war mit einer hochkarätigen Besetzung wie Ruth Moschner (47) und Jeanette Biedermann (43) einiges an Prominenz geboten, bis 21:45 Uhr lag das Interesse an „Gefragt – Gejagt“ aber deutlich hinter dem „Erzgebirgskrimi“ im ZDF.

Nachdem die ARD ab 21:45 Uhr schließlich der meistgesehene Sender des Abends war, offenbart ein Blick auf die AdScanner-Insights bei DWDL eine überraschende Wendung um 23:25 Uhr. Denn plötzlich stürzten die Zuschauerzahlen in die Tiefe und lagen gegen Mitternacht deutlich hinter dem ZDF.

Dieses abfallende Interesse der Fernsehenden dürfte daran gelegen haben, dass „Gefragt – Gejagt“ um 23:25 Uhr zu Ende war und die anschließenden „Tagesthemen“ für den Großteil des Publikums wohl einfach nicht ansprechend genug waren, um die Flimmerkisten noch länger anzulassen. Zudem dürfte es viele vom ARD weggezogen haben und zum ZDF, wo mit „60 Jahre Bundesliga mit Béla Réthy“ eine neue Ausgabe der „sportstudio“-Reportage „Titel, Tore, tausend Träume“ lief.

„Gefragt – Gejagt“: Eine weltweit erfolgreiche Quiz-Show Mit „Gefragt – Gejagt“ begeistert die ARD hierzulande seit 2012 ein Millionenpublikum, das Konzept der Quizshow stammt aber nicht aus Deutschland, sondern vom britischen Sender ITV. Unter dem Titel „The Chase“ (deut. „Die Jagd“) läuft der Vorreiter von „Gefragt – Gejagt“, bei dem die Kandidaten wie auch im Ersten gegen einen „Jäger“ antreten, dort schon seit 2009 und wird von Schauspieler Bradley Walsh (63) moderiert.

„Gefragt – Gejagt“ in aller Munde: Zuschauer wechseln von ZDF zu ARD

Mit „Gefragt – Gejagt“ begeisterte die ARD am Samstagabend stundenlang ein Millionenpublikum und gewann über die Spieldauer in Überlänge hinweg sogar viele Interessenten hinzu. Nach dem Ende des „Erzgebirgskrimis“ um 21:45 Uhr dürften viele ZDF-Zuschauer zu der Quizshow migriert sein, was sich in einem merklichen Aufschwung in den Zuschauerzahlen bemerkbar machte, und auch nach dem Nachfolgeformat „Der Alte“ stiegen die Zuschauerzahlen für Alexander Bommes (47) und seine Ratesendung abermals an.

Mehr als drei Stunden lang so viele Menschen vor den Fernsehschirmen zu behalten, ist keine Garantie – für „Gefragt – Gejagt" scheint sich die beachtliche Spielzeit aber mehr als gelohnt zu haben.