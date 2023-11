Nach Beauty-OP: Danni Büchners Sohn soll ihr bei „Goodbye Deutschland“ den Po abwischen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Danni Büchner unterzieht sich bei „Goodbye Deutschland“ einer Schönheits-OP. Ihrem Sohn Volkan soll dabei eine ziemlich unangenehme Aufgabe zuteilwerden.

Mallorca – Daniela „Danni“ Büchner (45) scheut sich bekanntlich nicht vor Veränderung. In den vergangenen Monaten hat die Wahlmallorquinerin in den sozialen Medien fleißig ihren großen Abnehmerfolg dokumentiert und in der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“ (6. November 2023) steht nun eine Brustvergrößerung an. Über den Part, den er dabei spielen soll, dürfte sich ihr Sohn Volkan Karabas (21) aber recht wenig freuen – denn er wird damit beauftragt, das Hinterteil seiner Mutter abzuputzen.

Schönheits-OP bei „Goodbye Deutschland“: Danni Büchners Sohn Volkan soll ihren Po abwischen

„Ich hab‘ drei Kinder gestillt und irgendwann, als die Zwillinge älter wurden, waren meine Brüste natürlich Quarktaschen“, erklärt Danni Büchner zu Beginn ihres jüngsten „Goodbye Deutschland“-Abenteuers ganz unverblümt. Sie fühle sich nicht mehr wohl – und wagt deshalb den Trip zum Schönheitschirurgen. Ein wenig besorgt wirkt ihre Tochter Jada (19), die gemeinsam mit Schwester Joelina (24) schon bald ins „Forsthaus Rampensau“ zieht, zwar schon – den schweren Eingriff will die tapfere Danni aber trotzdem durchziehen.

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Bevor es ab unters Messer geht, tauscht sich die Powermama aber nochmal mit Sohnemann Volkan aus – und offenbart ihm dabei die ziemlich unangenehme Rolle, die er in dem Ganzen zu spielen hat. „Ich habe ein Problem“, erklärt Danni, „Du müsstest mir eventuell aufs Klo helfen.“ Mit großer Euphorie nimmt Volkan diese Neuigkeit nicht gerade auf und lässt skeptisch verlauten: „Das wird dann aber wieder zu viel.“

So fing alles an: Die Geschichte der Schönheitsoperation Egal ob Facelifting, Botox oder eine neue Reihe strahlend weißer Zähne – in der Welt der plastischen Chirurgie ist heute fast alles möglich. Tatsächlich reicht die Geschichte der kosmetischen Eingriffe bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück, wo in Indien mit Haut aus der Stirn Nasenrekonstruktionen vorgenommen wurden. Im Jahr 1450 gelangte diese rudimentäre Methode schließlich nach Sizilien, wo sie vom Arzt Antonio Branca abgefeilt wurde – und trotz Gegenstimmen der Kirche das Fundament für viele der heutigen Behandlungen bildete. In Deutschland fanden die ersten dieser Eingriffe 1818 statt, die mit weiteren Meilensteinen wie der Erfindung des Silikonimplantats 1962 den Grundstein für einen heute boomenden medizinischen Sektor legten. (Quelle: dgpraec.de)

„Habe dich auch sauber gemacht“: Danni Büchner genervt, weil Volkan sie nicht abwischen will

Dass ihr Sohn sich so vor seiner neuen Aufgabe ekelt, dafür hat Danni Büchner wenig Verständnis. „Das habe ich jetzt nicht gesagt, als du klein warst. Da habe ich dich auch sauber gemacht“, rügt sie den jungen Mann, „Du kannst schonmal üben, wenn ich älter werde.“

Weil sie sich einer Beauty-OP unterzieht, bittet Danni Büchner ihren Sohn Volkan, ihr auf dem Klo zu helfen. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland/Folge vom 6. November 2023 (Fotomontage)

Nach einer harten OP und langem Bangen im Wartezimmer ist das Gröbste schließlich überstanden und Volkan kann seine Mutter endlich im Patientenzimmer besuchen. „Ich habe das Gefühl, ich habe hier Berge“, bestaunt eine noch ziemlich belämmerte Danni ihre neue Oberweite, „Die sind hier oben auf einmal, früher waren die da unten.“

Bei ihrer letzten „Goodbye Deutschland“-Folge ging es für Danni Büchner derweil ziemlich emotional zu – denn sie stellte sich in der VOX-Show ihrer traumatischen Vergangenheit. Verwendete Quellen: RTL+/Goodbye Deutschland/Folge vom 6. November 2023; dgpraec.de