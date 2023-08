Bei der Bewerbung noch dabei: Mutter (43) von „Goodbye Deutschland“-Familie stirbt kurz vor der Auswanderung

Zu viert bewarb sich Familie Wiepert bei „Goodbye Deutschland“: Vor laufenden Kameras wollten sie nach Südafrika auswandern. Doch ein Schicksalsschlag durchkreuzte diesen Plan.

Südafrika – Bei „Goodbye Deutschland“ wollte sich Familie Wiepert einen Lebenstraum erfüllen: Zu viert planten sie eine Auswanderung nach Südafrika. Und tatsächlich fand Vater Lasse mit seinen beiden Töchtern Zoey und Toni eine neue Heimat fernab von Deutschland. Jedoch ohne seine Ehefrau, denn die 43-jährige Manu verstarb vor dem Neuanfang.

Rührende „Goodbye Deutschland“-Folge: Familie verliert vor Auswanderung die Mutter

Bei „Goodbye Deutschland“ fiebern die Zuschauer immer wieder mit den familiären Dramen der TV-Auswanderer mit: Mike und Jennifer Lehnberg bangten kürzlich z. B. um ihr Baby. Auch Familie Wiepert musste einen enormen Rückschlag verkraften – und das bereits vor der Auswanderung. Denn Mutter Manu verstarb kurz bevor die Familie ihren Wohnsitz nach Südafrika verlegen konnte. Sechs Jahre lang kämpfte die zweifache Mutter gegen ihre Brustkrebserkrankung, bekam mehrfach Chemotherapie. „Ich glaube, sie wollte nicht mehr“, erinnert sich Lasse in der neuesten Folge der VOX-Sendung.

In die Bewerbung für „Goodbye Deutschland“ war Manu Wiepert hingegen noch involviert. Dabei ging die Familie ganz offen mit ihrem Schicksal um. „Die Diagnose, die uns seit mehreren Jahren begleitet, hat sich in den letzten Wochen extrem verschlechtert“, lauteten die bewegenden Zeilen. Das VOX-Team kontaktierte die Wildeshausener direkt für ein erstes Kennenlernen – leider zu spät. „Wir haben uns gestern sehr über Ihre Mail gefreut. Leider ist heute Morgen meine Frau ihrer schweren Krebserkrankung erlegen“, erklärte Lasse in seiner damaligen Antwort.

Neustart in Südafrika: Lasse Wiepert wandert mit seinen Töchtern trotzdem aus

Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern hält Lasse Wiepert trotzdem an den Auswanderungsplänen fest. Von dem Umzug nach Südafrika verspricht sich der 46-Jährige einen Neuanfang. Das Trio möchte nach dem schweren Verlust zur Ruhe kommen. „Und ich hoffe, dass wir das in Afrika schaffen“, erläutert der Niedersachse bei „Goodbye Deutschland“.

Doch auch in Südafrika sieht sich Lasse Wiepert direkt in den ersten Tagen mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Ihm geht es gesundheitlich so schlecht, dass er sich mitten in einem „Goodbye Deutschland“-Interview übergeben muss. Verwendete Quellen: VOX/Goodbye Deutschland