„Deutschland kann es nicht glauben“: Heidi Klum schickt Lieselotte ins GNTM-Halbfinale

Von: Stella Rüggeberg

Lieselotte ist im Halbfinale von GNTM © ProSieben

In Folge 15 von „Germany‘s next Topmodel“ gibt es eine große Überraschung für die Zuschauer. Lieselotte schafft es ins Halbfinale. Damit hätte auch Heidi Klum nicht gerechnet.

Los Angeles - In zwei Wochen steht das große Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ (alle GNTM-News auf der Themenseite) vor der Tür. Die Konkurrenz wird immer besser und die Wahl für Heidi Klum (48) immer schwieriger. Doch eine Kandidatin scheint sich Woche für Woche durchzuboxen: Lieselotte (66).

Lieselotte kann GNTM-Chefin Heidi Klum jede Woche aufs Neue begeistern

Die 66-Jährige fällt immer wieder durch ihre verrückte Art auf. Auf dem Laufsteg bringt sie gerne verrückte Posen an den Tag und begeistert GNTM-Chefin Heidi Klum immer wieder aufs Neue. Die Model-Mama ist sogar so begeistert von Lieselotte, dass sie jede Woche eine Runde weiterkommt.

Lieselotte schafft es in das Halbfinale von „Germany‘s next Topmodel“ © ProSieben/Sven Doornkaat

Doch dass Lieselotte irgendwann im Halbfinale von GNTM stehen wird, hätte auch Heidi Klum nicht gedacht. Das macht sie in der 15. Folge auch deutlich. Denn als die 66-Jährige gespannt auf ihr Urteil wartet, hat die GNTM-Chefin erneut nur Positives zu berichten.

Best-Ager-Model Lieselotte steht kurz vor dem GNTM-Finale

„Lieselotte, du wirst es nicht glauben, ich kann’s nicht glauben, Deutschland kann es wahrscheinlich auch nicht glauben, aber du bist im Halbfinale“, verkündet Heidi Klum stolz. Damit wird die Modelmama womöglich Recht behalten.

Schon als es um den Einzug in die Top Ten ging, drohten viele GNTM-Zuschauer die Show zu boykottieren, sollte Lieselotte es in die nächste Runde schaffen. Dass sie nun allerdings kurz vor dem Finale steht, überrascht sicherlich einige Zuschauer. Verwendete Quellen: „Germany‘s next Topmodel“ Folge 15