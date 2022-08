„Nerven liegen blank“: „Goodbye Deutschland“-Familie muss auf Baustelle schlafen

Familie Hee möchte in ihr neues Haus in Miami ziehen - Weiter im Hotel zu wohnen ist für sie keine Option © VOX

Silvia und Patrick Hee wollen bei „Goodbye Deutschland“ mit ihren Kindern nach Miami ziehen. Doch weil ihr neues Haus noch mitten in den Renovierungsarbeiten steckt, droht ein Streit zu eskalieren. Familie Hee hat keinen Schlafplatz für die Nacht.

Miami - Familie Hee wird seit Jahren von „Goodbye Deutschland“ auf ihrer Reise im Ausland begleitet. Startete die Familie ihren Auslandsaufenthalt auf Mallorca, so hat es sie nun nach Miami verschlagen, wo offiziell knapp 50.000 Deutsche Auswanderer leben. Doch bevor sie ihre Zeit in der neuen Heimat genießen können, müssen sie sich mit den Baustellen in ihrem Haus rumschlagen.

„Goodbye Deutschland“-Familie muss in Miami auf Baustelle schlafen

Endlich soll es vom Hotelzimmer in die eigenen vier Wände gehen. Doch als sie an ihrem Haus in Miami ankommen, muss Familie Hee feststellen, dass das Ende der Baustellen noch weit entfernt ist. Denn die Zimmer sind noch nicht annähernd fertig. 350.000 Dollar steckt die Familie in den Umbau ihrer Villa - die momentan noch alles andere als wohnlich aussieht. Die Familie muss also erstmal auf einer Baustelle schlafen.

Um überhaupt im neuen Haus schlafen zu können, muss eine Lösung her. Gemeinsam richtet die Familie die Terrasse ein und baut erste Möbel auf. Patrick stresst die Situation aber immens: „Schlimmer kann es nicht sein, ehrlich gesagt. Ich seh kein Sinn, hier jetzt einzuziehen“, offenbart Patrick.

Wegen Chaos im Haus: Silvia und Patrick geraten in Streit

„Heute Abend schlafen wir wahrscheinlich auf dem Baum. Weil nichts fertig ist“, zeigt sich der Familienvater enttäuscht. Klar, dass in so einer Situation auch mal ein Streit entstehen kann: „Da liegen die Nerven schon blank. Da ist es auch vorprogrammiert, dass man sich streitet, was bei uns nicht so oft vorkommt, aber das war schon knapp“, gesteht Patrick.

