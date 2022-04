„Schalte den Fernseher aus“: Zuschauer genervt von unsinnigen Produkten bei „Die Höhle der Löwen“

Von: Jennifer Kuhn

Die Produkte, die von Start-Up-Unternehmen bei „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt werden, sind oft am nächsten Tag in den Geschäften vergriffen. Gute Erfindungen gibt es in der VOX-Sendung genügend. Doch mittlerweile scheinen die Zuschauer von einigen Vorstellungen genervt zu sein.

Köln - Neue Produkte und Präsentationen, die im Kopf bleiben. Bei „Die Höhle der Löwen“ (alle News zur Vox-Sendung gibt es hier) stellen verschiedenen Start-Up-Unternehmen ihre neusten Erfindungen dem Investoren-Team vor (bestehend aus Judith Williams, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Georg Kofler). Doch nach elf Staffeln finden die TV-Zuschauer, dass nicht alle Erfindung gelungen sind.

Name der Sendung Die Höhle der Löwen Erste Staffel Seit 2014 Sender Vox Investoren u.a. Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl

In Unterhose: Nico Rosberg lässt bei „Die Höhle der Löwen“ die Hosen runter

In der vergangenen Folge von „Die Höhle der Löwen“ ließ DHDL-Investor Nico Rosberg seine Hosen runter. Huch, warum denn das? In der zweiten Folge stellten die Gründer Richard Getz (28) und Constantin Ricken (23) ihre Unterhose SILVERTON vor, die den Intimbereich vor Strahlungen schützen soll.

„Um diese auf Herz und Nieren zu testen, zieht Nico Rosberg blank und prüft die Boxershort am eigenen Leib“, hieß es in der offiziellen Presseerklärung von Vox. Gesagt, getan: Der Investor ließ vor laufender Kamera die Hosen runter.

Nico Rosberg zeigt sich in der zweiten Folge der neuen „Höhle der Löwen“-Staffel in Boxershorts © © RTL / Bernd-Michael Maurer

Twitter-User zerreißen nachhaltige Kartonidee von „Höhle der Löwen“: „Völliger Schwachsinn!“

Doch dass es nicht nur positives Feedback auf die Erfindungen der Neu-Gründer gibt, zeigte vor wenigen Tagen eine nachhaltige Kartonidee. Das Ehepaar Michelle Reed und Philip Bondulich möchten mit verschiedenen Logistikunternehmen zusammenarbeiten und den Paketen, die schon nach einmaliger Verwendung auf dem Müll landen, ein zweites Leben geben.

Welche Pakete optimal in Schuss sind, wird per Augenmaß vor Ort entschieden und alte Etikette sollen mit Hitze entfernt werden. Die Investoren sind begeistert - die Zuschauer wiederum nicht. „Dieser Pitch ist völliger Schwachsinn! [...] Wollen diese Hansel diese Logos abkratzen?“, heißt in einem Twitter-Kommentar von einem User.

„Schalte den Fernseher aus“: Zuschauer genervt von unsinnigen Produkten bei „Die Höhle der Löwen“

Und auch in der vergangenen Sendung gab es für das TV-Publikum einige Erfindungen und Dinge, die ihrer Meinung nach völlig sinnlos sind. „Wenn das nächste Produkt nun wieder so ein Quatsch wird, schalte ich den Fernseher aus. #DHDL“, kommentierte eine Userin wütend auf ihrem Social-Media-Account.

„Ja, guck Dir doch mal an, was bei #dhdl gepitched wird. Was ein Scheiß. Dinge, die der Mensch nicht braucht“, heißt in einem weiteren Kommentar. Auch wenn die Investoren viel Geld in die Start-Ups investieren - letztendlich muss es den Käufern vor den Fernsehern gefallen.

Die Kommentare der Twitter-User auf der Social-Media-Plattform © Screenshot/Twitter

Investor Carsten Maschmeyer hilft ukrainischen Flüchtlingen

Investor Carsten Maschmeyer für miete vor kurzem ein ganzes Hotel für ukrainische Flüchtlinge an: Der „Höhle der Löwen“-Star und Unternehmer will seinen Teil zu den Hilfsaktionen beitragen. Verwendete Quellen: Die Höhle der Löwen, twitter.de