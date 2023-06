„Die Chefin“ hängt die Konkurrenz ab

Vera Lanz (Katharina Böhm) ermittelte als „Die Chefin“. © Michael Marhoffer/ZDF/dpa

Die Schauspielerin Katharina Böhm hat als „Die Chefin“ im ZDF das größte Publikum am Freitagabend zur Primetime an die Bildschirme gelockt. Dagegen kam das Erste mit einer Komödie nicht annähernd an.

Berlin - Die ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ mit Katharina Böhm als Münchner Hauptkommissarin hat am Freitagabend die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr ein. Das entspricht einem Marktanteil von 21,1 Prozent. Die Komödie „Sayonara Loreley – Wiedersehen in Rüdesheim“ mit Katharina Marie Schubert lockte im Ersten 2,67 Millionen Menschen vor die Bildschirme (12,7 Prozent).

Bei RTL schauten 1,37 Millionen (6,8 Prozent) die in diesem Jahr zweite Folge der Dragqueen-Show „Viva la Diva - Wer ist die Queen“, bei der Promis glamourös verkleidet auftreten. Für den Spielfilm-Klassiker „James Bond – 007 jagt Dr. No“ aus dem Jahr 1962 mit Sean Connery bei ProSieben interessierten sich 1,33 Millionen (6,5 Prozent). Der Sender hatte sich Anfang des Jahres die Free-TV-Rechte für alle 25 Filme der James-Bond-Reihe gesichert, die nun alle in den nächsten Wochen gezeigt werden.

Die Sat.1-Clipshow „111 komische Kindsköpfe!“ erreichte zur besten Sendezeit 760.000 Menschen (3,7 Prozent), den Fantasyfilm „Hänsel & Gretel - Hexenjäger“ bei RTLzwei sahen 690.000 Menschen (3,3 Prozent). Die Krimiserie „Death in Paradise“ bei ZDFneo um 20.15 Uhr schalteten 660.000 (3,2 Prozent) und um 21.06 Uhr nochmals 750.000 Menschen (3,5 Prozent) ein.

Das Doku-Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer!“ auf Vox interessierte 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,0 Prozent). dpa