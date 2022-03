Die Geissens: „Warum ist diese Familie so bescheuert?“: Carmen total irritiert von Roberts Toiletten-Prank

Von: Julia Hanigk

Robert veräppelt seine Tochter bei einem Toiletten-Scherz. © Screenshot RTL2/Die Geissens (2)

Bei „Die Geissens“ verliert Robert Geiss scheinbar den Ring seiner Tochter im Pissoir. Die deckt den Streich allerdings auf. „Warum ist die Familie so bescheuert?“, fragt sich Carmen dagegen eher.

Köln - Derzeit läuft wieder eine neue Staffel der „Geissens“ auf RTL2. Shania Geiss probiert sich derzeit künstlerisch aus - Robert nutzt dagegen die Gelegenheit, seiner Tochter einen Toiletten-Streich zu spielen, wie tz.de berichtet.

Robert Geiss versenkt den Ringe seiner Tochter im Pissoir

Tochter Shania Geiss besprühte erst kürzlich den Jeep von Robert, jetzt probiert sie es auch mal auf der Leinwand und gibt im Zuge dessen ihre ganzen Ringe dem Vater an die Finger. Blöd nur, dass der, während Shania sprüht, erst einmal auf die Toilette entschwinden muss - samt Tochters Ringe. Das führt für Robert Geiss auch vorab schon mal zu Probleme, schließlich hat er jetzt nur noch eine benutzbare Hand.

Robert Geiss Scherz wurde direkt durchschaut. © Screenshot RTL2/Die Geissens/rtl.de

So kommt der Unternehmer offenbar auf eine Idee, seiner Tochter einen kleinen Streich zu spielen. Nach seinem Toilettenbesuch kommt er mit den Worten „Einer deiner Ringe ist mir da reingefallen in dieses Pissoir“ zurück zu seiner Familie. „Oh mein Gott!“, ruft Shania und eilt zusammen mit den beiden Eltern zu der Toilette. „Nicht dein Ernst?“, ist sie sauer.

Die Geissens: „Warum ist diese Familie so bescheuert?“: Carmen total irritiert von Roberts Toiletten-Prank

Doch der Vater nimmt die Tochter nur auf die Schippe. „Ich habe genau runtergeguckt und gesehen, wie du den da...“, analysiert Shania - und fügt an: „Das ist eklig“. Robert Geiss erklärt resigniert in die Kamera: „Ja, leider... selbst die Kinder kann man nicht mehr ver**schen. Das läuft auch nicht mehr.“ Carmen Geiss dagegen findet nur: „Wieso ist diese Familie so bescheuert, kann mir das mal ein Mensch erklären?“

In der kommenden Folge der „Geissens“ (14.03.22) geht es auch rasant zu, denn Ralf Schumacher kommt zu Besuch. Zusammen mit seinem Sohn gibt er den Geiss-Töchtern ein Fahrtraining. Mit einem 450-PS-Auto brachte er die Schwestern zum Kreischen.

Verwendete Quellen: RTL+; RTL2/Die Geissens; rtl.de