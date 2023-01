Unfall bei „Die Geissens“: Carmen muss ins Krankenhaus

Auf Instagram sieht Carmen Geiss nervlich erschöpft aus.

Große Sorge um TV-Star Carmen Geiss: Die Millionärsgattin musste sich nach einem bösen Unfall im Krankenhaus behandeln lassen.

Bei den Geissens ist immer was los! Seit vielen Jahren begeistern Multimillionär Robert Geiss (58) und seine Frau Carmen (57) die Fans mit ihrer eigenen TV-Show. Auch in den neuen Folgen am Montagabend gab es wieder jede Menge Drama. Eigentlich wollte das Paar mit seinen Töchtern Davina (19) und Shania (18) nach Dubai reisen, um dort eine neue Immobilie zu begutachten.

Bisher überwinterte die Familie in Monaco und Saint-Tropez, doch Carmen ist die Mittelmeerküste mittlerweile zu kalt geworden. Stattdessen treibt es sie in die Wüste. Doch ausgerechnet kurz vor Abflug erleidet die Millionärsgattin einen Unfall. Ein großer Schock für die Familie. Sogar ins Krankenhaus muss Carmen eingeliefert werden. Auf einmal steht der geplante Kurztrip der Geissens auf der Kippe.

Die Geissens: Ab auf die Kuhfarm!

Glücklicherweise geht es der Fitnesstrainerin schnell wieder besser und sie kann gemeinsam mit ihrer Familie die Reise in den Wüstenemirat antreten. Kaum angekommen, nutzen die Geissens die Gelegenheit, um mehrere Ausflüge zu unternehmen. Im Emirat Fudschaira besuchen sie eine Kuhfarm. Das Ziel: Davina und Shania sollen Neues dazulernen und ihre Allgemeinbildung verbessern. Während Carmen hellauf begeistert ist und in ihrer gewohnt enthusiastischen Art von dem Erlebnis schwärmt, ist Shania weit weniger angetan.

„Leute, ich kotze. Das stinkt so“, beschwert sich die Monegassin über den Geruch in der Molkerei. Selbst mit Maske findet Shania den Duft unerträglich – und kündigt prompt an, zur Halb-Veganerin zu werden: „Ich trinke nie wieder Milch!“ Auch Schwester Davina findet das Ausflugsziel alles andere als attraktiv. „Das riecht hier wie Scheiße, es ist so ekelhaft!“, pflichtet sie Shania bei.

Mama Carmen wiederum war besonders von der „Nippelbürste“ angetan, die für Kuheuter verwendet wird. „Ich hab sowas nicht“, klagte sie. Na, der nächste Geburtstag kommt sicher bald…