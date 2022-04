„Eine Niete“: Carmen Geiss sauer, weil Shania nichts alleine hinbekommt

Von: Julia Hanigk

Mama Carmen hält Shania organisatorisch für eine „Niete“. (Fotomontage) © Screenshot RTL2/Die Geissens

Die Geissens wollen einige Tage auf den Balearen verbringen. Shania wird am Flughafen jedoch der Pass gestohlen. Um das neue Dokument soll sie sich selbst kümmern, doch Carmen hat Sorge, ob sie das auch hinbekommt.

Ibiza - Eigentlich wollten die Geissens einen gemeinsamen Urlaub auf den Balearen verbringen. Doch Tochter Shania Geiss (17) wurde auf dem Flughafen der Pass gestohlen - Carmen (56), Robert (58) und Schwester Davina (18) mussten also alleine los. Bevor es zum großen Wiedersehen kommt, ist Shanias Abwesenheit das große Thema am Frühstückstisch.

Shania Geiss wird Pass am Flughafen geklaut

„Ich habe Angst, dass sie ihren Pass nicht rechtzeitig bekommt oder ihren Anschlussflug verpasst“, äußert sich Davina Geiss gegenüber den RTL2-Kameras. Sie hat offenbar Sorge um die organisatorischen Fähigkeiten ihrer Schwester Shania, die nach verlorenem Ausweisdokument nun in den Familienurlaub nach Ibiza nachgeflogen werden soll.

Die Geissens warten auf der Jacht auf Shania. © Screenshot RTL2/Die Geissens

Mit dieser Einschätzung ist Davina offensichtlich aber nicht alleine. Auf Nachfrage erklärt Mama Carmen, Shania sei zwar auf dem Konsulat zur Beantragung eines neuen Ausweises, habe aber noch keine Passfotos. Sie habe „es aber wieder nicht gefunden“. „Sie hat ja noch zwei Stunden“, so Robert immerhin zuversichtlich.

„Eine Niete“: Carmen Geiss sauer, weil Shania nichts alleine hinbekommt

Carmen Geiss ist dagegen weniger positiv gestimmt und wird ein bisschen sauer. Sie erklärt: „Ich würde mal sagen, organisatorisch ist sie eine Niete.“ Robert Geiss widerspricht: „Niete nicht, aber sie braucht, glaube ich, Unterstützung. Führung. Man kann eben nicht alles. Man kann nicht kreativ sein, organisieren, etc.“. Am Ende klappt aber zum Glück alles und Carmen schließt Shania in die Arme.

Die Geissens zeigten in ihrer Realitysendung kürzlich auch den Umzugsstress, in dem sie aktuell stecken. Shania und Davina ziehen jetzt in ihre erste eigene Wohnung. Verwendete Quellen: RTL2/Die Geissens; rtl.de