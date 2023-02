Die Geissens in der Slowakei – Fan-Erfahrung überrascht die glamouröse Familie

Von: Madlen Trefzer

Die Geissens fliegen in die Slowakei. Dort warten spannende Begegnungen und ein ausgefallenes Programm auf sie. Lesen Sie hier, welche Erfahrungen die Millionärsfamilie in der Slowakei sammelt.

Bei den schrecklich glamourösen Geissens ist wieder einmal Jetset angesagt. Vater Robert, Mutter Carmen und die beiden Töchter Davina und Shania Geiss teilen ihren luxuriösen Alltag bei RTLZWEI mit den Zuschauern. In der Folge „Only Fans in der Slowakei“ entführen sie ihre Fans zum grünen Mittelpunkt Europas und treffen dort – auf noch mehr Fans? Die deutsche Kult-Familie ist dort wohl so beliebt, dass sie schon um ihre Privatsphäre fürchten muss.

MANNHEIM24 verrät, welche Erfahrungen die Geissens in der Slowakei sammeln.

Der slowakische Wirtschaftsminister höchst persönlich lädt die Geissens zu sich in die Slowakei ein. Die Glamour-Familie erwartet ein aufregendes Programm – doch Shania Geiss hat bereits vor der Abreise ihre Bedenken. (mad)