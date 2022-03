„Mama bringt dich um“: Davina Geiss rastet aus, weil Shania Carmens Luxuskarre schrottet

Von: Sarah Wolzen

Davina Geiss ist entsetzt: Shania ist mit Carmens Auto gegen eine Wand gekracht © RTL2

Da Carmen und Robert gerade in Dubai unterwegs sind, haben die Geissens-Töchter zu Hause sturmfrei. Dass dabei nicht alles glattläuft, war klar. Doch plötzlich baut Shania einen Unfall, ausgerechnet mit dem Wagen von Carmen.

Monaco - Obwohl ihre große Schwester versucht, sie davon abzuhalten, düst Shania Geiss (17) mit Carmens Auto davon. Und baut prompt einen Unfall, wie tz.de berichtet.

Die Geissens: Shania fährt Carmens Auto - ohne Führerschein

Während Carmen und Robert gerade in Dubai Geschäfte machen und sich unter anderem Luxusautos mit Diamanten in den Scheinwerfern anschauen, müssen ihre Töchter zu Hause in Monaco bleiben, wo sie noch zur Schule gehen.

Ups! Shania Geiss baut einen kleinen Autounfall © RTL2

Carmen hat ihnen aufgetragen, ihr Elektroauto aufzuladen. Doch anstatt Davina (19), die bereits einen Führerschein hat, ranzulassen, setzt sich Shania selbst ans Steuer. Ihre Schwester warnt sie noch, nicht aus der Tiefgarage abzuhauen und den Wagen lediglich zu wenden, aber Shania gibt Gas und fährt los.

Shania baut Unfall mit Carmens Auto

Beim Versuch, rückwärts einzuparken, passiert dann das Unausweichliche: die 17-Jährige knallt gegen die Wand. Ihr selbst passiert zwar nichts, aber der Wagen hat fette Kratzer und einen Blechschaden. Ohje!

„Du hast das ganze Auto kaputt gefahren!“, schreit sie Davina an. „Mama bringt dich um!“, ist sie überzeugt. Ob ihr Plan, den Schaden mit Gaffa Tape zu fixen, aufgeht? Man darf gespannt sein.

Wäre die Fernsehkamera nicht dabei gewesen, würden Carmen und Robert vielleicht tatsächlich nichts merken. Dass sie auch „keinen Bock“ haben, ewig für die Show zu drehen, haben Davina und Shania erst kürzlich verraten.

