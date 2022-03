Die Geissens: Robert will mit Carmen alleine wohnen - Shania und Davina sollen ausziehen

Teilen

Die Geissens: Robert will mit Carmen alleine wohnen - Shania und Davina sollen ausziehen © RTL2

Bye, bye, Penthouse! Die Geissens verabschieden sich von ihrem bisherigen Zuhause. Robert und Carmen wollen fortan alleine wohnen.

15 Jahre lang lebten Robert (58) und Carmen Geiss (56) in ihrem Luxus-Penthouse in Monaco. Nachdem ihre Töchter Shania (17) und Davina (18) aber langsam ins Erwachsenenalter kommen, steht ein großer Wandel bevor. Robert ist nämlich der Meinung, dass die Zeit für Shania und Davina reif ist, alleine zu wohnen. Deshalb will er sich nun zusammen mit Carmen eine Wohnung suchen. „Für uns ist das Penthouse, das wir in Monaco haben, viel zu groß. Wir müssen uns da irgendwie was anderes suchen“, erklärte Robert in der neuen Doppelfolge von „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“.



Aus diesem Grund berief der Unternehmer kurzerhand eine Familiensitzung ein. „Was wir uns gerade überlegt haben, ist, ob wir uns drei Schlafzimmer nehmen sollen“, eröffnete er den Krisenrat. Während sich Davina bereits darauf freute, einen künftigen Freund nach Hause einladen zu können, sah Robert die Sache ganz anders. „Freunde haben bei mir in der Wohnung nix zu suchen!“, stellte er klar.

Robert Geiss: „Ich bin ja immer noch das Familienoberhaupt“

Das wollte Davina aber nicht so hinnehmen: „Das ist so, wenn du Kinder hast!“ Ihr Vater wies dagegen darauf hin, dass sie mit 18 Jahren schließlich kein Kind mehr sei: „Mit 18 geht die Tür da auf und zu und du bist raus.“ Und weiter: „In dem Elternhaus hat wer zu sagen? Die Eltern.“ Für Robert sind die Machtverhältnisse ganz klar verteilt. „Ich bin ja immer noch das Familienoberhaupt und habe am meisten zu sagen und den größten Einfluss“, zeigte sich der Millionär von sich überzeugt. Blöd nur, dass Roberts Frau Carmen das ganz anders sah. „Was hat der gerade gesagt? Der spinnt doch“, konnte sie nur den Kopf über ihren Ehemann schütteln.



Weiterer Streitpunkt: Die beiden Mädels wollen partout kein gemeinsames Zimmer haben. „Aber wie viele Schlafzimmer haben wir dann? Ich schlafe auf keinen Fall mit Davina in einem Raum!“, zeigte sich Shania bockig. Auch Davina stellte sich quer. Die neuen Folgen von „Die Geissens“ gibt es montags um 20.15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen.