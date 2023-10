„Sehr gewöhnungsbedürftig“: Bier-Aperitif spaltet bei „Das perfekte Dinner“ die Gemüter

Zum Abendessen ein guter Wein? Nicht bei „Das perfekte Dinner“-Kandidat Gerhard! Der Hobby-Bierbrauer sorgte mit seiner Getränkewahl für wenig Begeisterung.

Ladenburg – Es ist eine der beliebtesten TV-Sendungen für Feinschmecker: Bei „Das perfekte Dinner“ dreht sich alles rund ums Essen. Fünf Hobbyköche treten gegeneinander an und wollen den Preis für das beste Drei-Gänge-Menü ergattern. Auch Bier-Sommelier Gerhard (54) malt sich große Chancen auf den Gewinn aus. Der gebürtige Bayer hegt nicht nur eine große Leidenschaft fürs Kochen, sondern auch fürs Bierbrauen. In seiner Stadt Ladenburg hat er sogar eine gut ausgestattete Hobbykneipe. Für seine Gäste überlegte sich Gerhard etwas ganz Besonderes: Stolz kündigte er ein „Menü mit Bierbegleitung“ an – und kann damit nicht bei allen Gästen punkten.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat Gerhard serviert Bier statt Wein

Die geladenen Dinner-Gäste träumten dagegen von einer Weinverkostung. „Das wäre ja eine Schande, hier in dieser Region zu sein und keinen Wein zu trinken“, so Kandidatin Ella. Bereits der Bier-Aperitif kam bei den Teilnehmern mäßig an. „Sehr gewöhnungsbedürftig“, urteilte Konkurrentin Heidi. Dass es neben dem Gerstensaft keine alternative Getränkewahl zum Menü gab, störte sie sehr: „Es ist schon sehr sportlich, nur Bier auszuschenken.“

Auch Kandidat Tobias zeigte sich wenig angetan: „Ich würde den Aperitif auch kein zweites Mal bestellen.“ Doch Immerhin schien den Gästen das Essen ein bisschen besser zu gefallen. Die Vorspeise bestand aus Thunfischtatar, Thunfischpraline und Wasabi-Espuma. Dazu gab es selbstgebackenes Brot.

„Das perfekte Dinner“: Kandidaten kritisieren Gerhards Menü

Der Hauptgang sorgte ebenfalls für gemischte Reaktionen. Gerhard servierte seinen Gästen Schweinefilet mit Paprikagemüse, Polenta-Ecken und Tomaten-Hollandaise. „Ich habe schon lange kein Schweinefleisch gegessen, aber ich finde es lecker“, lobte Tobias, der sich normalerweise vegetarisch ernährt. Heidi zeigte sich erneut kritisch: „Die Polenta-Ecken, das war nicht meins.“

Einzig beim Dessert hatten Gerhards Gäste nichts auszusetzen. Seine Aprikosentarte an Aprikosen-Bier-Sorbet sorgte für große Begeisterung. Sogar das gereichte Bier gefiel den Kandidaten: „Warum hast du damit nicht angefangen?" Letztendlich gab es für den selbständigen IT-Berater 30 Punkte – ob das wohl für den Sieg reicht?