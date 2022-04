Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zur ZDF-Samstagabendsendung des Schlagerstars

Von: Jonas Erbas

In seiner Samstagabendshow sorgt Giovanni Zarrella seit September 2021 im ZDF für ausgelassene Unterhaltung. Schnell hat sich die ZDF-Sendung, in der regelmäßig große Namen aus der Schlager- und Musikwelt auf der Bühne stehen, zum Quotenhit entwickelt. Hier gibt es alle Infos im Überblick.

Mainz - Giovanni Zarrella (alle News zum Schlagerstar im Überblick) hat allen Grund zur Freude: Seine Samstagabendsendung „Die Giovanni Zarrella Show“ hat sich bereits nach dem Auftakt am 11. September 2021 im ZDF zu einem echten Quotenhit, und damit zu einer der größten Schlagershows im deutschen Fernsehen entwickelt. Hier gibt es alles Wissenswerte zur Musiksendung im Überblick.

„Giovanni Zarrella Show“ von Beginn an erfolgreich – Schlagerstar tritt Nachfolge von Carmen Nebel an

Weil „Willkommen bei Carmen Nebel“ im März 2021 zum letzten Mal über die Fernsehbildschirme flimmerte, war es im ZDF an der Zeit für eine neue Musiksendung am Samstagabend: Mit Giovanni Zarrella hatte der Mainzer Sender bereits einen adäquaten Nachfolger für die beliebte Moderatorin in petto. Das Nachfolgeformat – „Die Giovanni Zarrella Show“ – feierte am 11. September 2021 seine Premiere und wurde auf Anhieb zum Quotenhit.

Wo läuft „Die Giovanni Zarrella Show“? Sendung live oder in der Mediathek abrufbar

„Die Giovanni Zarrella Show“ läuft regulär zum jeweiligen Sendetermin am Samstagabend um 20:15 Uhr im ZDF. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung darüber hinaus in der Mediathek des Senders online abrufbar – allerdings nur zeitlich begrenzt.

In seiner Samstagabendshow begrüßt Giovanni Zarrella regelmäßig das Who-is-who der Schlager- und Musikszene – wie etwa Nino de Angelo © ZDF/Sascha Baumann

„Giovanni Zarrella Show“ bietet einen Mix aus Schlager, Pop und Tanz – Gästelisten mit großen Stars

In der „Giovanni Zarrella Show“ erwartet die ZDF-Zuschauer ein bunter Mix aus Schlager- und Popmusik, dazu kommen heiße, bis ins kleinste Detail inszenierte Tanzeinlagen. Der deutsch-italienische Schlagerstar durfte in seiner Sendungen schon namhafte Stars wie Kerstin Ott, Nino de Angelo, Maite Kelly, Michelle, Santiano, Matthias Reim oder Wincent Weiss begrüßen. Auch Berühmtheiten von internationalem Format, darunter Michael Bublé oder Milow, fehlen in der Samstagabendsendung nicht.

„Die Giovanni Zarrella Show“ mit Live-Publikum – Fans können Tickets online erwerben

„Die Giovanni Zarrella Show“ selbst findet von Ausgabe zu Ausgabe an unterschiedlichen Standorten statt und gastierte unter anderem bereits in Berlin, München und Halle (Saale). Wer die Sendung nicht vor dem Fernseher, sondern live mitverfolgen möchte, kann Karten über den ZDF-Ticketservice erwerben. Dort wird man, je nach Nachfrage, unter Umständen jedoch auf einen Drittanbieter verwiesen.