Perücke, Elfenmütze und Zottelhaare: Die größten „Beauty and The Nerd“-Verwandlungen aller Zeiten

Von: Julia Hanigk

Bei „Beauty and The Nerd“ auf ProSieben lernen „Nerds“ und „Beautys“ die jeweils andere Welt kennen. Dabei tun sie sich in Pärchen zusammen und meistern gemeinsam Aufgaben. Kurz vor dem Finale gibt es ein radikales Umstyling mit Designer Thomas Rath, der die Nerds plötzlich auch in Beautys verwandelt.

1 / 15 Zu Beginn bediente sich Ilya noch beim Kleiderschrank seines Vaters. © Screenshot ProSieben/Beauty and the Nerd 2020/Staffel 2, Folge 1

2 / 15 Ilya freut sich nach seinem Umstyling über sein neues Spiegelbild. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2020/Staffel 2, Episode 4

3 / 15 Cao hat ein Herz für Cosplay und kam zur ersten Folge mit roter Perücke und Stoffpuppe. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/Staffel 3, Folge 1

4 / 15 Cao traut seinen eigenen Augen kaum, als er sich mit neuem Aussehen das erste Mal im Spiegel sieht. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/ Staffel 3, Episode 5

5 / 15 Sven L. bekam in der Serie den Spitznamen „Schmuddel-Sven“. Mit seiner Victoria ging es bis ins Finale, für den Sieg reichte es aber nicht. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2020/Staffel 2, Episode 1

6 / 15 Sven L. ist nach der Verwandlung durch Thomas Rath nicht wiederzuerkennen – Stoppelbart und Brille gehören der Vergangenheit an. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2020/Staffel2, Folge 5

7 / 15 Elias zeigte seine große Leidenschaft für das Spiel „Legend of Zelda“ mit entsprechender Kleidung und Elfenohren-Mütze. © Screenshot ProSieben/Beauty and the Nerd 2020/Staffel 2, Folge 1

8 / 15 Elias mit seiner Beauty Annabel nach dem Umstyling – statt Zelda-Mütze gabs eine hippe Kappe. Die beiden gewannen die zweite Staffel der Serie. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2020/Staffel 2, Episode 4

9 / 15 Leonard beim Umstyling mit Designer Thomas Rath in Staffel 3. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/Staffel 3, Episode 4

10 / 15 Nach seinem Umstyling staunten die Damen nicht schlecht, als ein völlig neuer Leonard vor ihnen stand. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/Staffel 3, Episode 4

11 / 15 In der dritten Staffel sorgten Wiktoria und Luca für Gesprächsstoff unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Luca fiel vor allem durch seine blau gefärbten Haare auf. © Screenshot ProSieben/Beauty and the Nerd 2021

12 / 15 Nach dem Umstyling war Luca der Nerd nicht mehr anzusehen: Die Brille wurde ausgetauscht, statt Hoodies gab es Anzug. Auch die blauen Haare sind passé: Luca bekam braune Haare mit Seitenscheitel. © Screenshot ProSieben/Beauty and the Nerd 2021/Der Talk danach

13 / 15 Bei der Beratung mit Thomas Rath sitzt Markus komplett in Schwarz verunsichert auf dem Sessel. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/ Staffel 3, Episode 5

14 / 15 Markus schreitet nach seinem Umstyling selbstbewusst den roten Teppich herunter. Mit Manbun und braunen Tönen sicherte sich der Nerd mit seiner Cecilia den Sieg der dritten Staffel. © Screenshot ProSieben/Beauty and The Nerd 2021/ Staffel 3, Episode 5

15 / 15 Für die vierte Staffel stehen schon acht neue Nerds in den Startlöchern. Wer schafft es bis zum Umstyling vor dem Finale? Startschuss ist der 2. Juni 2022, 20.15 Uhr. © ProSieben/Benjamin Kis

Im Juni startet auf ProSieben schon die vierte Staffel von „Beauty and the Nerd“. Dann gehen wieder acht Nerds an den Start, um mit einer Beauty ein Team zu bilden und sich gegen die anderen Pärchen durchzusetzen. Dabei geht es um Teamwork, aber auch darum, die jeweils andere Partei und ihre Welt besser zu verstehen und kennenzulernen. Auf den Gewinner winken außerdem 50.000 Euro Preisgeld.

Während die erste Staffel 2013 wenig Aufmerksamkeit bekam, kamen die Neuauflagen von Staffel zwei (2020) und drei (2021) weitaus besser an. Bis zum Finale im Rennen zu bleiben, lohnt sich jedenfalls: Kurz vorher gibt es für die verbliebenen Nerds ein Umstyling mit Designer Thomas Rath. Dabei gab es einige radikale Veränderungen, die die Nerds ebenfalls zu Beautys werden ließ.