„D für Dummies“: Valentina und Cheyenne Pahde kriegen sich beim Autofahren in die Haare

Von: Volker Reinert

Teilen

Cheyenne und Valentina Pahde sollen ein Auto zu Werbezwecken testen - denken sie. Dass sie bei der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ gelandet sind, kommt den Zwillingen zunächst überhaupt nicht in den Sinn.

Berlin - Die beliebten Pahde-Zwillinge Cheyenne und Valentina (28) sind seit ihrer Kindheit im TV-Geschäft. In der von Barbara Schöneberger (49) moderierten ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ sind sie jetzt veräppelt worden. Auf einem Verkehrsübungsplatz in Berlin-Brandenburg sollte das Duo ein neues Auto zu Werbezwecken testen. Doch dabei lief so einiges schief. Sogar so viel, dass sich die Schwestern bei der Autofahrt ziemlich in die Haare bekamen.

Cheyenne und Valentina Pahde unfreiwillig bei „Verstehen Sie Spaß?“

Cheyenne und Valentina Pahde kennen eingefleischte Fernsehzuschauer aus beliebten RTL-Daily-Soaps. So spielte Cheyenne fünf Jahre lang die Rolle der „Marie Schmidt“ bei „Alles was zählt“, bis sie 2021 aus der Serie ausstieg. Ihre Zwillingsschwester war bis 2023 bei GZSZ zu sehen. Die Rolle der „Sunny Richter“ verkörperte die Schauspielerin von 2015 bis 2023, ehe sich Valentina Pahde in eine längere Pause verabschiedete, um viel zu reisen, wie sie in einem RTL-Interview bekannt gab.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Schon vor ihren Einstiegen in die RTL-Serien waren die Pahde-Zwillinge im TV zu sehen. Sie starteten ihre Karrieren 2002 als Kinderdarstellerinnen in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“. Doch trotz der über zwei Jahrzehnte andauernden Erfahrung vor der Kamera merkten die Münchnerinnen nicht, dass sie dem „Verstehen Sie Spaß?“-Team gehörig auf den Leim gegangen sind.

Cheyenne und Valentina Pahde bei „Let‘s Dance“: Sowohl Cheyenne als auch Valentina Pahde versuchten bereits ihr Glück als Kandidatinnen der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“. Cheyenne nahm an der 10. Staffel im Jahr 2017 teil und belegte den achten Platz. Ihre Zwillingsschwester Valentina tanzte in der 14. Staffel im Jahr 2021 und belegte mit Tanzpartner Valentin Lusin (36) den zweiten Platz hinter dem Gewinner Rúrik Gislason (35).

Cheyenne und Valentina Pahde zoffen sich im Auto unbemerkt von „Verstehen Sie Spaß?“

Die Schauspielerinnen dachten, dass sie ein neues Auto testen sollen. Am Anfang war Cheyenne Pahde auch noch völlig begeistert: „Das sieht voll geil aus“. Doch das Lachen sollte ihr und ihrer Schwester nur wenige Minuten später gehörig vergehen. Nach einer kurzen Einweisung probierten sich die Zwillinge im nagelneuen Auto aus. „D ist Drive“, so Valentina, als ihre Schwester noch scherzhaft antwortete: „D ist für Dummies“.

Doch plötzlich ging es los. Bei starkem Regen öffneten sich die Fenster wie von Geisterhand, die Scheibenwischer fingen willkürlich an zu wischen und auch Hupe und Bremse konnten nicht unter Kontrolle gebracht werden. Obendrein bekamen die Zwillinge auch noch per Funk einen auf den Deckel. Nichtsahnend, dass sie von einer versteckten Kamera gefilmt werden, kamen sich die Schwestern auch noch ordentlich in die Haare.

Die Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde sollen zu Werbezwecken ein Auto testen, doch alles läuft schief. Dass die Schauspielerinnen bei der versteckten Kamera von „Verstehen Sie Spaß?“ gelandetet sind, merken sie zunächst nicht. © Screenshots: youtube.com/ Position PR

Wie Cheyenne und Valentina Pahde auf die Auflösung des Streichs reagieren, ist am Samstag, 15. Juli 2023 um 20:15 Uhr in der ARD zu sehen. Moderatorin Barbara Schöneberger versuchte sich bei „Starnacht am Wörthersee“ erst kürzlich an einer Gesangseinlage, die bei den Fernsehzuschauern allerdings komplett durchfiel. Verwendete Quellen: youtube.com/ Position PR, rtl.de