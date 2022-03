Die Höhle der Löwen 2022 (Vox): Alle Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Auch in der elften DHDL-Staffel haben die Löwen wieder jede Menge Spaß © RTL / Bernd-Michael Maurer

Endlich hat das Warten ein Ende! „Die Höhle der Löwen“ kehrt am 4. April 2022 zurück für die elfte Staffel. Hier gibt es alle Sendetermine der Vox-Show im Überblick.

Am 4. April 2022 ist es endlich so weit: Bei Vox geht „Die Höhle der Löwen“ (alle News auf der DHDL-Themenseite) in die elfte Staffel! Jede Menge Gründer, darunter auch Profifußballer Michael Ballack, stellen sich mit ihren genialen Erfindungen erneut vor die DHDL-Jury (hier gibt es alle Infos zur neuen DHDL-Jury).

Auch in dieser Staffel sitzen die bekannten Investoren, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler in der Jury. Dazu gibt es noch einen Gastauftritt von Unternehmerin Sarna Röser.

Das sie die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ © TVNOW

Alle „Die Höhle der Löwen“-Sendezeiten im Überblick

Insgesamt soll es neun Folgen „Die Höhle der Löwen“ geben. Diese laufen immer montags zur Primetime um 20:15 Uhr bei Vox. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung kann man die Folgen aber auch online bei RTL+ im Livestream anschauen.

Folge 1: 04.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 11.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 18.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 25.04.2022 um 20:15 Uhr



Folge 5: 02.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 02.05.2022 um 20:15 Uhr Folge 6: 09.05.2022 um 20:15 Uhr



Folge 7: 16.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 16.05.2022 um 20:15 Uhr Folge 8: 23.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 30.05.2022 um 20:15 Uhr

Falls man mal eine Folge verpasst hat, gibt es kein Grund zur Panik. Bei RTL+ kann man problemlos alle Folgen nachschauen. Dafür muss man nicht mal Premiumkunde sein. Hier erklären wir euch, wie das geht.