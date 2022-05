„Die Höhle der Löwen“-Investor Georg Kofler trennt sich von seiner Lebensgefährtin Veronika Scholze - „Besser so“

Von: Jennifer Kuhn

Georg Kofler und seine ehemalige Partnerin Veronika Scholze beim 15. Dresdner Semperopernball im Jahr 2020 © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild / IMAGO / Future Image

Zwischen Georg Kofler und Lebensgefährtin Veronika Scholze ist es aus. Fast drei Jahre war der „Die Höhle der Löwen“-Investor in einer Beziehung - nun bestätigte er die Trennung. Im Oktober 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich.

Köln - Bei „Die Höhle der Löwen“ macht er viele Menschen mit seinen Investitionen glücklich. Doch der Gründer und Geschäftsmann scheint derzeit vielleicht selbst etwas mehr davon zu benötigen. Denn in Sachen Liebe hat er leider kein Glück - der 65-Jährige ist von seiner Lebensgefährtin Veronika Scholze getrennt.

„Die Höhle der Löwen“-Star Georg Kofler trennte sich 2018 von seiner Noch-Ehefrau Christiane zu Salm

Im September 2018 gab der Gründer die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Christiane zu Salm bekannt. Damals sagte der 65-Jährige: „Wir haben eingesehen, dass wir uns als Freunde einfach besser verstehen“, berichtete bild.de.

Geschwärmt hatte er von Veronika Scholze im darauffolgenden Jahr, denn sie war die neue Frau an seiner Seite. „Es entsteht gerade ein neues Kapitel in meinem Lebensbuch. Ich betrachte das als großes Glück“, hieß es weiter. Nun ist alles aus.

Auf die Anfrage von Bild.de bestätigte Georg Hofler das Trennungs-Aus: „Es ist bedauerlich, aber besser so.“ Über sein Privatleben redet der 65-Jährige in den Social-Media-Netzwerken eher weniger. Dort veröffentlicht der Geschäftsmann weitaus Momente und Szenen aus „Die Höhle der Löwen“.

So gibt er seinen Fans und Followern einen direkten Einblick, wie die Produkte, in die er viel Geld investiert auch in der Öffentlichkeit ankommen. Vor ein paar Tagen gab es das nächste Aufsehen in der Vox-Show - denn, will Georg Kofler „Die Höhle der Löwen“ wegen Nico Rosberg verlassen? Verwendete Quellen: Bild.de