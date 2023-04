„Die Höhle der Löwen“-Pleite für Joey Kelly: Keiner wollte investieren

Am Montag hat sich wieder ein Promi in „Die Höhle der Löwen“ gewagt. Doch das Start-up, das Joey Kelly unterstützte, ging am Ende ohne Deal nach Hause.

Köln – Fans von „Die Höhle der Löwen“ durften sich am Montagabend (17. April) über die Ausgabe mit Joey Kelly (50) freuen. Der Musiker aus der berühmten Kelly Family, der auch für seine sportlichen Rekorde bekannt ist, hat die österreichischen Gründer von „My Esel“ bei ihrem Pitch unterstützt. Das Start-up hat ein ganz besonderes Fahrrad entwickelt, dessen Rahmen aus Holz hergestellt wird.

Joey Kelly begeistert die Löwen

Auf einem der hölzernen Drahtesel kam Joey Kelly dann in die „Höhle der Löwen“ gefahren und sorgte mit seinem Auftritt auch bei den Investoren Nils Glagau (47), Carsten Maschmeyer (63), Judith Williams (51), Janna Ensthaler (38) und Ralf Dümmel (56) für Begeisterung. Auch die Gründer Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer und ihre Erfindung kamen sehr gut an.

Doch obwohl alle fünf Investoren lange hin und her überlegt haben, ging das Start-up – und somit auch Joey Kelly – ohne Deal aus der „Höhle der Löwen“. Zu groß sei die Herausforderung, das Produkt in Deutschland gut zu vermarkten. Auch wegen des Investments von 675.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile sei den Löwen das Projekt zu riskant.

Die erfolgreichsten Geschäftsideen bei „Die Höhle der Löwen“ Pony Puffn: Das praktische Gummi-Tool, mit dem man sich blitzschnell den perfekten Pferdeschwanz machen kann, hat die Drogeriemärkte hierzulande längst erobert und ist zu einem echten Badezimmer-Must-Have geworden. Ankerkraut: Seitdem die natürlichen Gewürzmischungen der Marke mit Sitz in Jesteburg 2016 in der Investoren-Show ihre Premiere feierten, können sie mittlerweile Millionen von Euro an Umsätzen verzeichnen. Happybrush: Zahnhygiene ist wichtig – das weiß jedes Kind. Die Bürsten von Happybrush, die mit Schall arbeiten, versprechen deshalb eine besonders gründliche Zahnreinigung – was dem Unternehmen seit seinem Auftritt im beliebten VOX-Format großen Erfolg beschert hat. (Quelle: gruender.de)

„Höhle der Löwen“-Enttäuschung für Joey Kelly: Kein Deal für „My Esel“

Immerhin: Am Ende kündigten sowohl Glagau als auch Maschmeyer an, mehrere Fahrräder kaufen zu wollen – ein kleiner Trostpreis für die beiden Gründer, die ohne Geschäft nach Hause gehen mussten. Zu dem enttäuschten Ergebnis äußerte sich Joey Kelly bislang nicht.

Prominenz im Vox-Studio: Joey Kelly begleitet bei „Die Höhle der Löwen“ die Gründer von „My Esel“. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 17. April 2023 (Fotomontage)

Seit dem 3. April läuft bereits die 13. Staffel der beliebten Gründershow bei VOX. Die neuen Folgen kommen immer montags um 20:15 Uhr. Wie eine Studie indessen ergeben hat, kommen bei „Die Höhle der Löwen“ wohl vor allem die weiter, die gut aussehen. Verwendete Quellen: RTL+