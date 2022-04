Die Höhle der Löwen: Unterwäsche-Start-up bekommt keinen Deal

Von: Franziska Vystrcil

Teilen

„Höhle der Löwen“: Nico Rosberg prüft die speziell gegen Strahlung entwickelte Unterhose SILVERTON. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Mit einer Strahlenschutzunterhose wollten die Gründer von „Silverton“ die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugen. Doch der Pitch ging sprichwörtlich in die Hose.

Stuttgart - Auch in der elften Staffel der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ stellen sich allwöchentlich Gründer mit ihren Geschäftsideen den kritischen Augen der Investoren. In der zweiten Folge durfte unter anderem das Team von „Silverton“ ihre Geschäftsidee pitchen. Richard Getz und Constantin Ricken wollten mit einer ganz besonderen Unterhose die Löwen dazu bringen, in ihr Unternehmen einzusteigen. Ihre Idee: Eine spezielle Unterhose für den Mann, die vor gesundheitsschädlicher Strahlung schützen soll.

BW24* kennt die Reaktionen der Investoren und der User im Netz auf die Strahlenschutzunterwäsche von „Silverton“.

Die Löwen waren alles andere als überzeugt. Die „Silverton“-Gründer mussten ohne Deal nach Hause gehen. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.