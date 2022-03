Die Höhle der Löwen: Alle Folgen kostenlos bei RTL+ in der Mediathek ansehen

Von: Sarah Wolzen

Auch Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel können sich die neuen DHDL-Folgen bei RTL+ anschauen © RTL / Bernd-Michael Maurer

Ihr habt eine Folge von „Die Höhle der Löwen“ verpasst? Kein Grund zur Panik - so könnt ihre alle DHDL-Folgen bei RTL+ (früher TVNOW) kostenlos ansehen.

Am 4. April 2022 ist es endlich so weit: Bei Vox geht „Die Höhle der Löwen“ (alle News auf der DHDL-Themenseite) wieder los. In der inzwischen 11. Staffel versuchen wieder allerlei Gründer ihre innovativen Produkte an den DHDL-Investor zu bringen. Viele Fans können es kaum erwarten, bis es endlich wieder dümmelt. Doch was, wenn man mal eine Folge verpasst hat?

Kein Grund zur Panik! Wer es mal nicht schafft, live vor dem Bildschirm mitzuerleben, wie die Gründer in DHDL vor den Löwen (hier gibt es alle Infos zur neuen DHDL-Jury) ihre Ideen pitchen, braucht keine Angst zu haben, am nächsten Tag nicht mitreden zu können.

Das sind die Löwen © TVNOW

DHDL kostenlos streamen: so geht‘s

Und so geht’s: RTL+ (ehemals TVNOW) bietet zwar auch ein kostenpflichtiges Premiumangebot an, doch wahre Sparfüchse wissen, wie es auch ohne geht. Dafür muss man sich nur auf der Plattform registrieren. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, kann es auch direkt losgehen.

Nach der TV-Ausstrahlung ist die aktuelle DHDL-Folge für eine ganze Woche lang auf RTL+ in SD-Auflösung abrufbar. Premiumkunden können sich für 4.99 Euro im Monat die DHDL-Pitches in bester HD-Qualität ansehen.