„Die ist 10 Kilo schwerer“: Roland Trettl disst Barbara Schöneberger bei „Verstehen Sie Spaß?“

Von: Claire Weiss

Roland Trettl teilt bei „Verstehen Sie Spaß?“ gegen Barbara Schöneberger aus © Screenshot/ARD Mediathek

Barbara Schöneberger legt bei „Verstehen Sie Spaß?“ den Barkeeper von „First Dates“ herein. Als die Situation aus dem Ruder zu laufen scheint, sorgt Roland Trettl für ein Ablenkungsmanöver. Doch das fällt ganz schön fies aus.

Eigentlich wollte Barbara Schöneberger den Gastgeber von „First Dates“ aufs Korn nehmen. Doch die Menschen aus seinem Umfeld warnten die Moderatorin davor, das zu tun. Sie hatten Sorge, dass Roland Trettl „ausflippen“ könnte, sodass das Videomaterial später nicht hätte ausgestrahlt werden können.

Barbara Schöneberger droht bei „Verstehen Sie Spaß?“ aufzufliegen

Stattdessen fällt also Barkeeper Nic Shanker dem Team von „Verstehen Sie Spaß?“ zum Opfer. Barbara Schöneberger geht als „Doris“ under cover und bezirzt den 39-Jährigen. Doch schon in den ersten Sekunden droht die Moderatorin aufzufliegen.

Barbara Schöneberger macht sich verkleidet als Doris an Barkeeper Nic ran © Screenshot/Mediathek ARD

Als sie sich zu Nic Shanker an die Bar setzt, bemerkt dieser: „Die hat irgendwie was von Barbara Schöneberger, ich weiß nicht was.“ Die 48-Jährige ist wie versteinert, denkt sich nur: „Oh Gott, die Nummer ist geplatzt, hat er mich erkannt?“

Fiese Beldidigung von Roland Trettl rettet Situation

Doch Roland Trettl entschärft die Situation. „Barbara Schöneberger ist 10 Kilo schwerer“, wirft er ein und Nic Shanker scheint mit dieser Erklärung zufrieden. Und die Moderatorin? Die muss in ihrer Rolle bleiben, im Voice-over hört man sie allerdings sagen: „Danke, du Arsch!“

Es ist erst die zweite Folge, die Barbara Schöneberger moderiert. Früher war Frank Elstner das Gesicht von „Verstehen Sie Spaß?“. Und der ließ sich am Samstagabend als Überraschungsgast blicken.