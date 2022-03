Pizza-Wahnsinn bei Let‘s Dance: Amira Pocher und Renata Lusin essen nur Fastfood

Renata und Mathias lassen sich eine Pizza schmecken © Instagram/Renata Lusin

Amira Pocher und Renata Lusin posten sehr ähnliche Stories auf Instagram. Darauf sind die Let‘s Dance Kandidatinnen Pizza-essend zu sehen.

Es gibt leckere, deftige Pizza bei den „Let’s Dance“-Kandidaten Amira Pocher (29) und Renata Lusin (34). Alle beiden Tänzerinnen posteten einige Videos über ihre Fastfood-Schlemmerei in den jeweiligen Instagram-Stories. So scheint es bei den Sportlerinnen nicht nur gesundes Superfood zu geben. Stattdessen werden wohl auch leckere Ausnahmen gemacht.

So hat Amira Pocher die Story von Tanzpartner Massimo Sinato (41) geteilt, in der sie in einem schwarzen Jogginganzug mit einem Stück Pizza in der Hand zu sehen ist. Dabei sagt Massimo Sinato: „Wir waren richtig fleißig, das hast du dir heute verdient“.

Daraufhin beißt die 29-Jährige von dem Pizzastück ab und erwidert mit einem Lächeln: „Danke!“ Doch das Bedauern schien sich bei Amira Pocher schnell einzustellen, denn sie sagt in ihrer Instagram Story: „Da waren meine Augen wieder größer als der Magen. Ich habe brav Hähnchen mit Kartoffeln … Und ein bisschen Pizza noch dazu. Jetzt muss ich echt aufhören, sonst kann ich gar nicht mehr tanzen“.

„So isst ein Tänzer“

Und auch Let’s Dance Kandidatin Renata Lusin zeigt ein ausgiebiges Pizza-Mittagsessen in ihrer Instagram Story. Darauf ist Tanzpartner Mathias Mester (35) zu sehen, der am Tisch vor einer großen Käsepizza sitzt. Die 34-Jährige sagt: „Wenn ihr es sehen möchtet: So isst ein Tänzer!“ Doch dann schwenkt sie die Kamera auf einen Salat und meint: „Aber schaut mal, das ist doch sehr gesund. Mit welcher Soße isst du das?“. Mathias Meister lacht und meint: „Mit Knoblauch, damit es richtig schön riecht“ und pustet seine Mitstreiterin lachend an.