„Die nächste Jury wird netter“: Dieter Bohlen zieht bei Konzert über Katja Krasavice her

Von: Elena Rothammer

Seit einer sexistischen Aussage beim DSDS-Casting liegt Dieter Bohlen mit Co-Jurorin Katja Krasavice im Clinch. Bei einem Konzert schoss er gegen die Rapperin.

Berlin – Bei den DSDS-Castings feuerte Dieter Bohlen (69) mehrfach sexistische Sprüche gegen die Kandidatin Jill Lange (22) wegen ihrer Reality-TV-Vergangenheit ab. Damit machte er sich unter anderem bei seiner Mitjurorin Katja Krasavice (26) unbeliebt. Diese konterte direkt mit einem Diss-Track gegen den Pop-Titan. Wie sehr es hinter den Kulissen gebrodelt hat, war seither kein Geheimnis mehr. Selbst nach dem Ende der Show lässt Bohlen nicht locker und äußerte sich nun erneut zum Schlagabtausch mit der Rapperin.

Dieter Bohlen und Katja Krasavice sorgten bei den DSDS-Liveshows für passiv-aggressive Stimmung

In all den Wochen bis zum Finale am vergangenen Samstag (22. April) saßen Dieter Bohlen und Katja Krasavice bei den Liveshows von DSDS gemeinsam am Jury-Pult. Die dicke Luft war auch dabei spürbar. Während der Modern-Talking-Star die Performance eines Kandidaten beurteilte, tippte Katja beispielsweise desinteressiert auf ihrem Handy herum. Außerdem blieb Katja Krasavice sogar den Generalproben fern, wie sie im Netz zeigte. Das soll Bohlen zuvor von RTL gefordert haben.

Inzwischen ist Dieter Bohlen außerhalb von DSDS unterwegs und eröffnete am Sonntag seine Deutschland-Tour in Berlin. Dabei kam er auf seinen Zoff mit Katja Krasavice zu sprechen. „Ihr habt bestimmt gesehen, in den letzten drei Liveshows, ich war so ein bisschen verspannt, ich gebe es zu. Ich bin ehrlich: Ich wollte das Ding irgendwie ohne Stress zu Ende kriegen. Ich habe auch nie wieder was gesagt. Ich wollte einfach keinen Stress. Auch RTL wollte das Ding irgendwie zu Ende schaukeln. Jetzt ist das Ding zu Ende. Ich schwöre euch, die nächste Jury wird netter“, zitiert Bild seine Ansprache auf der Bühne. Die Konstellation Bohlen-Krasavice wird bei DSDS wohl nie wieder zu sehen sein.

Frisch gekürter DSDS-Sieger Sem Eisinger durfte Bohlens Tour miteröffnen

Anders als mit Katja Krasavice scheint Dieter Bohlen kein Problem mit dem amtierenden DSDS-Sieger Sem Eisinger (29) zu haben. Er durfte am Sonntag sogar noch vor dem „Brother Louie“-Interpreten auftreten und zwei Songs zum Besten geben – darunter sein Gewinner-Track „Don’t Let Me Go“. Dieser stammt ausnahmsweise aber nicht aus der Feder des Pop-Titans. Außerdem holte Bohlen auch seinen Jury-Buddy Pietro Lombardi (30) zu sich auf die Bühne und performte mit ihm dessen Sieger-Song aus dem Jahr 2011 „Call My Name“.

Schon seit den DSDS-Castings streiten Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Auch nach dem Finale ist bei den beiden kein Frieden in Sicht. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures

Dass Sem nach seinem Sieg nun mit dem Produzenten auf Tour geht, war für Katja Krasavice schon im DSDS-Finale Anlass für einen Seitenhieb in Bohlens Richtung. „Wenn du gewinnst, gehst du ja mit Dieter auf Tour. Ich hab‘ gehört, was da für Gagen sind, da würd‘ ich nochmal verhandeln, weil du bist wirklich krass“, stichelte die gebürtige Tschechin in der RTL-Show. Sein Triumph und sein Song haben für den Musiker aber auch emotionalen Wert. In seinem Gewinner-Lied verarbeitet er den Verlust eines Familienmitglieds, denn nur wenige Stunden vor der ersten DSDS-Liveshow verlor Sem seinen Vater. Verwendete Quellen: bild.de, RTL