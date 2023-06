Die neuen Bachelorette-Kandidaten: Diese 18 Single-Männer gehen ab Juli auf Rosen-Jagd

Mit Jennifer Saro (27) hat der „Bachelorette“-Haussender RTL schon die Dame vorgestellt, die demnächst Rosen verteilt. Nun sind auch die Kandidaten bekannt.

Thailand – Die 27-jährige Jennifer Saro wird sich in der Jubiläumsstaffel von „Die Bachelorette“ auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Seit Wochen wurde für das Format schon fleißig gedreht, und am 12. Juli beginnt die Ausstrahlung auf RTL. Wer RTL+ nutzt, kann sogar schon eine Woche früher anfangen zu schauen.

Der Sendestart rückt also näher, RTL hat nun auch die Kandidaten vorgestellt, die im Fernsehen um die Gunst von Jennifer buhlen werden. Insgesamt 18 Männer zwischen 25 und 39 Jahren hoffen, bei Dates in einer Traumkulisse das Herz der Bachelorette zu erobern und am Ende die letzte Rose zu erhalten.

18 Männer zur Auswahl: Bachelorette Jennifer Saro weiß, was sie will

Schon im Vorfeld hat die Influencerin und Wahlberlinerin verraten, wonach sie Ausschau hält. Attraktiv ist für sie ein selbstbewusster Mann, der nicht durch Dominanzgehabe und Lautstärke auf sich aufmerksam macht „Es ist die Ruhe, die man ausstrahlt, wenn man einfach Selbstvertrauen hat“, findet Jennifer Saro.

Jennifer Saro: Sie ist die neue „Bachelorette“. © RTL / Markus Hertrich

Was sie hingegen gar nicht mag, ist Angeberei. „Wenn man mit Dingen, die man hat, prahlen muss. Das finde ich ganz fragwürdig“, erzählte sie RTL im Interview. Außerdem wünsche sie sich einen Partner, mit dem sie eine Beziehung „auf Augenhöhe“ führen kann. Dass es sie nur im Doppelpack mit ihrem kleinen Sohn „Keksi“ (1) gibt, hat die junge Mutter ebenfalls klargestellt.